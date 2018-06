Mondiali 2018, Tunisia-Inghilterra 1-2: decide Kane al 91'

L'Inghilterra non stecca alla prima e batte 2-1 nel finale la Tunisia nella 1.a giornata del gruppo G. Il risultato conclusivo (2-1) non rispecchia l'andamento del match, sempre nelle mani dei Tre Leoni ai quali va mosso l'appunto di non avere sfruttato a dovere la grande mole di gioco. I ragazzi terribili di Southgate spesso sembrano specchiarsi troppo mentre invece servirebbero maggiore cattiveria e concretezza sottoporta (quella dimostrata dal super Harry Kane). Se questi difetti verranno corretti nelle prossime uscite, allora i talentuosi inglesi potranno fare molta strada. Al momento, con la Spagna, l'Inghilterra ha convinto più di tutte le altre big.



LA PARTITA

Per 30 minuti è assoluto dominio inglese. I Tre Leoni, dopo una grande occasione per Lingard, trovano il vantaggio all'11: Hassen si supera sul colpo di testa di Stones ma non può nulla sul tap-in di Harry Kane da distanza ravvicinata. La squadra di Maaloul non ha la forza di reagire perché l'Inghilterra si muove con'orchestra affidandosi soprattutto sugli inserimenti di Lingard e Dele Alli tra le linee.



Tutto farebbe insomma pensare a una goleada ma al 33' Walker alza ingenuamente il gomito in area colpendo Ben Youssef: per l'arbitro Roldan è rigore. Dagli 11 metri Sassi non sbaglia. L'1-1 scatena l'undici di Southgate, vicinissimo al gol prima con Stones che manca clamorosamente la sfera da due passi e quindi con Alli (palo).



Nella ripresa gli inglesi continuano a premere con forza chiudendo gli avversari nella loro metà campo anche se, rispetto alla prima frazione, faticano ad arrivare alla conclusione: Southgate butta così nella mischia Rashford al posto di Sterling. L'ingresso dell'attaccante del Manchester United non sembra dare i frutti sperati fino al 91' quando ancora Harry Kane di testa abbatte il muro rivale e regala ai suoi una vittoria meritata ma insperata.