Mondiali 2018, taxi investe tifosi messicani: sette feriti

Paura nel centro di Mosca: nel pomeriggio un taxi ha travolto in una strada vicino a Gostiny Dvor, non lontano dalla piazza Rossa, un gruppo di passanti, causando il ferimento di almeno sette persone. Tra i feriti ci sono turisti messicani, probabilmente dei tifosi che si trovano in Russia per i Mondiali. Nessuno dei sette feriti verserebbe comunque in gravi condizioni: una donna ha riportato ferite di media gravità, gli altri sei lievi danni.



Il tassista è stato fermato dalla polizia e, secondo una fonte sentita da Interfax, sarebbe stato ubriaco. Il taxi, a bassa velocità, ha improvvisamente sterzato verso il marciapiede travolgendo i pedoni per poi fermare la corsa contro un segnale stradale: alcuni passanti lo hanno costretto ad uscire dal mezzo, l'uomo ha tentato la fuga a piedi ma è stato in seguito fermato. Non si tratterebbe di terrorismo. "Non c'era intenzionalità nell'incidente avvenuto nel centro di Mosca": lo ha detto lo stesso autista, il 28enne kirghiso Anarbek Uulu Chynghyz, citato da un tweet della polizia russa.

Video of today's incident in #Moscow, #Russia, in which a taxi vehicle rammed into pedestrians on the sidewalk: pic.twitter.com/6IQ6GOuZic — Alex Kokcharov (@AlexKokcharov) 16 giugno 2018