Mondiali 2018, Svezia: è ufficiale, Ibrahimovic non ci sarà

Ibra sì o Ibra no? La Svezia ha preso una decisione definitiva ed ufficiale sulla presenza dell'attaccante ai Mondiali 2018 in Russia: Zlatan Ibrahimovic non verrà convocato dal ct Jan Andersson. La notizia arriva direttamente dalla Federcalcio svedese con un comunicato rilanciato anche sui propri social per bocca di Lars Richt, ds degli svedesi: "Ho parlato con Zlatan martedì, non ha cambiato idea sul ritiro dalla nazionale: quindi non sarà ai Mondiali".



Nei giorni scorsi l'attaccante aveva lanciato messaggi di forte apertura ma il commissario tecnico gli aveva chiuso la porta.