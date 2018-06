Mondiali 2018, Svezia-Corea del Sud 1-0: decide Granqvist

Potevamo esserci noi e invece vincono ancora loro: la Svezia conquista i primi tre punti del girone F, battuta 1-0 la Corea del Sud (proprio nel giorno in cui, 16 anni fa, i coreani eliminava l'Italia dal Mondiale 2002 anche grazie a Byron Moreno). Il rigore dell'ex Genoa Granqvist vale la vetta del gruppo a braccetto con il Messico, con la Germania ancor più costretta ad inseguire.



Gli svedesi vincono comunque con merito e mettono in campo le armi con cui ci hanno rubato il sogno dei Mondiali 2018: organizzazione tattica, fisicità e concretezza nei momenti decisivi pur giocando contro una squadra che ha fatto vedere davvero poco, aggrappata alla dinamicità dei singoli e raramente pericolosa dalle parti di Olsen. Nella prima mezz'ora almeno tre occasioni per Berg che, tra errori personali e miracoli difensivi, non riesce a sbloccare.



Serve il prezioso aiuto del VAR per indirizzare la partita: scampato il pericolo della girata di testa di Koo che dà l'illusione del gol, al 63' intervento in area di Kim Min-Woo (entrato nel corso del primo tempo per Park) su Claesson che l'arbitro salvadoregno Aguilar giudica regolare. Pochi secondi dopo, però, viene richiamato a vedere l'azione e correttamente assegna il penalty, il capitano della Svezia spiazza Cho. Nel finale entra anche Lee Seung-Woo, attaccante del Verona, ma gli ultimi attacchi coreani sono indisciplinati: per i tifosi gialloblù, dopo il rischio sull'inserimento di Whang, è un pomeriggio di festa.