Mondiali 2018: Spagna prima nel girone B, Portogallo secondo

Spagna e Portogallo volano agli ottavi di finale del Mondiale dove sfideranno rispettivamente Russia e Uruguay. Le Furie Rosse, che chiudono il girone B al primo posto (grazie al gol in più realizzato rispetto al Portogallo), hanno faticato parecchio con il Marocco agguantando il pari (2-2) in pieno recupero mentre la squadra di Fernando Santos (1-1 con l'Iran) se l'è vista davvero brutta rischiando la clamorosa eliminazione negli attimi conclusivi quando Taremi ha sprecato la palla del 2-1 che avrebbe estromesso i lusitani. Da segnalare che sul punteggio di 1-0 Cristiano Ronaldo ha fallito un calcio di rigore.



SPAGNA-MAROCCO

Al 14' a sorpresa passa in vantaggio la squadra di Renard: Boutaib approfitta di una clamorosa incomprensione tra Sergio Ramos e Iniesta e batte di sinistro De Gea. Il vantaggio dei nordafricani dura solo 5' perché Iniesta si fa perdonare servendo a Isco un assist al bacio al termine di una splendida azione con la palla a terra. In difesa la Roja continua però a soffrire tremendamente e De Gea è costretto a un intervento provvidenziale per sbarrare la strada al solito Boutaib. Nel finale di prima frazione la Spagna accelera e sfiora il sorpasso (chance per Busquets e Diego Costa). Nella ripresa subito brividi per l'undici di Hierro: Amrabat colpisce una clamorosa traversa (destro da fuori). La risposta degli iberici è affidata a Isco, il cui colpo di testa è respinto da Saiss sulla linea. Quando il pari sembra scritto En-Nesyri salta più in alto di Sergio Ramos su corner e riporta avanti i suoi. Le emozioni non sono finitre: nel recupero la VAR convalida la rete di tacco di Iago Aspas, inizialmente annullata per fuorigioco.



IRAN-PORTOGALLO

L'avvio è tutto di marca lusitana: Ronaldo impegna Beiranvand con un destro da posizione favorevole. L'estremo difensore quindi non si intende con Ezatolahi, che disturba la sua uscita, Joao Mario però spreca calciando alle stelle. Con il passare dei minuti il Team Melli alza il baricentro e si fa vedere dalle parti di Rui Patricio, prima su punizione di Rezaiean e poi in contropiede con Jahanbakhsh. A rompere l'equilibrio ci pensa Quaresma al 45': l'ex Inter sblocca grazie alla sua specialità, uno (splendido) esterno destro (la famosa trivela). A inizio ripresa Ronaldo avrebbe la chance per chiudere i conti su rigore (concesso con la VAR) ma Beiranvand para il tiro del Pallone d'Oro dagli 11 metri. Nella parte conclusiva del match il Portogallo arretra e rischia: Ghoddos mette i brividi a Rui Patricio (destro potente). Nel recupero Ansarifard pareggia dal dischetto (penalty assegnato dalla VAR per fallo di mano di Soares) e Taremi spreca clamorosamente il gol qualificazione.