Mondiali 2018: Serbia-Svizzera, indagato anche Lichtsteinier

La Fifa estende le indagini dopo Serbia-Svizzera anche a Stephan Lichtsteiner: il terzino ex Juventus, appena passato all'Arsenal, dopo il gol del 2-1 aveva mimato l'aquila bicipite simbolo dell'Albania come Shaqiri e Xhaka. Un gesto di stampo politico, visto che le famiglie dell'esterno e del centrocampista fuggirono dal Kosovo in Svizzera durante le persecuzioni della Serbia di Milosevic.



Ma la Fifa non accetta richiami politici nel calcio e quindi ha diffuso questa nota: "La Commissione Disciplinare ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore svizzero Stephan Lichtsteiner dopo una sua esultanza durante la sfida contro la Serbia".



Anche i serbi nel mirino: "In relazione alla stessa partita, sono stati avviati provvedimenti disciplinari nei confronti del presidente della Federcalcio serba Slavisa Kokeza e del ct della Nazionale Mladen Krstajic per le loro dichiarazioni rilasciate dopo la gara".