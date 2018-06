Mondiali 2018, Serbia-Svizzera

LA PARTITA

L'undici di Krstajic fa valere subito la sua forza fisica sbloccando dopo appena 5': cross di Tadic e colpo di testa vincente di Mitrovic. Gli uomini di Petkovic non abbozzano nemmeno una reazione perché letteralmente sovrastati sulla mediana e 'impotenti' di fronte all'incessante pressing rivale. Le Aquile Bianche insistono infatti alla ricerca del 2-0 dominando sulle palle alte e rendendosi pericolose soprattutto sui calci piazzati ma non solo: Tadic sfiora il bersaglio grosso allo scadere della prima frazione con uno splendido mancino. In precedenza la Svizzera era riuscita finalmente a uscire dal guscio e a creare l'occasione per il pareggio con Dzemaili (grande parata di Stojkovic), imbeccato da Zuber.



Nella ripresa gli elvetici alzano il baricentro e agguantano il pari al 52': il formidabile sinistro di Xhaka, al termine di un'azione di ripartenza, si infila all'angolino. La rete spegne la Serbia e galvanizza gli svizzeri, vicini al sorpasso con l'ex interista Shaqiri il cui sinistro scheggia il palo. Krstajic prova a risvegliare i suoi inserendo Ljajic per Kostic e il cambio in qualche modo sembra subito dare i frutti sperati: Mitrovic per un soffio non arriva sul traversone radente di Kolarov dalla sinistra. La partita a questo punto si infiamma dato che entrambe le squadre vogliono vincere e fare uno scatto verso gli ottavi