Mondiali 2018, Serbia-Svizzera 1-2: decide Shaqiri al 90'

La Svizzera vede gli ottavi di finale dopo il 2-1 sulla Serbia. Gli elvetici sorridono in rimonta dopo aver sofferto nella prima frazione e volano a quota 4 punti insieme al Brasile: nell'ultimo turno dovranno affrontare il Costa Rica, già eliminato, e tutto dunque fa pensare a un tranquillo passaggio del turno. Per i serbi tutto invece si complica terribilmente: per non finire in anticipo il cammino al Mondiale dovranno battere la Nazionale verdeoro mercoledì prossimo. Servirà insomma una grande impresa.



LA PARTITA

L'undici di Krstajic fa valere subito la sua forza fisica sbloccando dopo appena 5': cross di Tadic e colpo di testa vincente di Mitrovic. Gli uomini di Petkovic non abbozzano nemmeno una reazione perché letteralmente sovrastati sulla mediana e 'impotenti' di fronte all'incessante pressing rivale. Le Aquile Bianche insistono infatti alla ricerca del 2-0 dominando sulle palle alte e rendendosi pericolose soprattutto sui calci piazzati ma non solo: Tadic sfiora il bersaglio grosso allo scadere della prima frazione con uno splendido mancino. In precedenza la Svizzera era riuscita finalmente a uscire dal guscio e a creare l'occasione per il pareggio con Dzemaili (grande parata di Stojkovic), imbeccato da Zuber.



Nella ripresa gli elvetici alzano il baricentro e agguantano il pari al 52': il formidabile sinistro di Xhaka, al termine di un'azione di ripartenza, si infila all'angolino. La rete spegne la Serbia e galvanizza gli svizzeri, vicini al sorpasso con l'ex interista Shaqiri il cui sinistro scheggia il palo. Krstajic prova a risvegliare i suoi inserendo Ljajic per Kostic e il cambio in qualche modo sembra subito dare i frutti sperati: Mitrovic per un soffio non arriva sul traversone radente di Kolarov dalla sinistra. La partita a questo punto si infiamma dato che entrambe le squadre vogliono vincere e fare uno scatto verso gli ottavi, scatto che trova Shaqiri sul filo del fuorigioco al 90'. Il numero 23 segna di sinistro il gol di un successo pesantissimo.