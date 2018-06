Mondiali 2018, secondo l'intelligenza artificiale vincerà la Spagna

Tra pronostici, scommesse, videogiochi e gatti sensitivi, in tanti stanno cercando di predire chi vincerà i Mondiali 2018 in Russia. Un'equipe di ricercatori tedeschi Technical University di Dortmund in Germania ci prova con l'intelligenza artificiale: ha messo a punto un algoritmo che tiene conto di diverse variabili (fattori legati alla demografia e all'economia della nazione, il ranking Fifa delle squadre dei campionati interni a ogni nazione, l'età media dei calciatori, il numero di Champions League giocate, l'età dell'allenatore, i titoli vinti, il numero di calciatori che giocano nella stessa squadra e così via) oltre ad avvalersi della collaborazione dei più grandi bookmakers.



Con questi Big Data, l'equipe ha giocato virtualmente 100.000 volte i Mondiali 2018 cercando di trovare le percentuali dei possibili vincitori. Secondo l'IA la Spagna è la nazionale con maggiore probabilità di successo (17,8%), di poco davanti alla Germania (17,1%). Staccate Brasile (12,3%) e Francia (11,2%) mentre il Belgio può ambire al quinto posto (10,4%).



Panama, Arabia Saudita, Iran e Giappone sono le uniche quattro nazionali che hanno ottenuto lo 0% di possibilità di vittoria.