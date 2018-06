Mondiali 2018, Russia-Egitto 3-1: padroni di casa agli ottavi

Nel Mondiale delle sorprese forse al momento la sorpresa più grande è la Russia. La nazionale di Stanislav Čerčesov, che arrivava al Mondiale di casa tra le polemiche e con aspettative bassissime, vince anche la seconda gara e stacca il pass per gli ottavi di finale. Dopo il 5-0 della gara inaugurale all'Arabia Saudita, i russi travolgono 3-1 anche l'Egitto, che ora affida le sue pochissime speranze di passare al turno ad un'improbabile vittoria dei sauditi domani contro l'Uruguay (Italia 1 ore 17:00).

Russia-Egitto 3-1 (cronaca, tabellino e classifiche)

Seconda giornata ma è già ultima spiaggia per l'Egitto di Hector Cuper, che rispetto alla gara di apertura persa al 90' con l'Uruguay recupera Salah. All'attaccante del Liverpool il compito di far male alla difesa della squadra russa, che schiera Golovin alle spalle dell'unica punta Dzyuba.

In avvio i padroni di casa sembrano più convinti e sono più aggressivi, al 6' prima occasione per Golovin, che strozza il destro dal limite dopo aver rubato palla in pressing al limite dell'area. La risposta degli africani è affidata a Mohsen, ma il suo colpo di testa ravvicinato viene deviato in corner (14'), due minuti dopo bella azione corale dell'Egitto che porta al tiro Trezeguet, il suo destro a giro si spegne sul fondo. Sembra che Salah e compagni abbiano preso in mano il pallino del gioco, ma è un fuoco di paglia, perché i russi fanno possesso palla e addormentano il ritmo facendo correre gli avversari a vuoto. Le ultime due emozioni del primo tempo sono il tiro da fuori dell'ispirato Cheryshev che termina alto e il sinistro dal limite di Salah che sfiora il palo e va sul fondo, si va al riposo sullo 0-0.

La ripresa inizia senza cambi e sui binari dell'equilibrio, ma dopo due minuti un clamoroso quanto goffo autogol di Fathi spiana la strada degli ottavi di finale ai padroni di casa, che una volta in vantaggio arretrano il baricentro a difesa del preziosissimo 1-0. I russi dimostrano un'ottima condizione atletica rischiando pochissimo e, con l'Egitto sbilanciato alla ricerca del pari, al quarto d'ora Dzyuba difende bene il pallone e serve per l'accorrente Fernandes, che la mette in mezzo per la zampata sotto misura di Cheryshev che chiude il match. Passano soltanto due minuti e Dzyuba si mette in proprio: l'attaccante dello Zenit controlla alla grande un pallone che arriva dalla difesa, si gira tra due difensori e col piattone sinistro firma addirittura il 3-0 che fa esplodere il Saint-Petersburg Stadium (62'). Mentre sugli spalti si fa festa, in campo i russi gestiscono ritmo e pallone, Trezeguet prova a riaprire i giochi al 70', ma il suo tiro si spegne sul fondo. A dare una mano agli africani ci pensa allora la tecnologia, Salah viene steso al limite dell'area, l'arbitro fischia punizione ma poi viene corretto dal Var (Irrati) e assegna il rigore che lo stesso attaccante ex Roma trasforma siglando l'1-3 (73'). Nel finale l'Egitto ci prova, recrimina anche per un possibile secondo rigore non concesso, ma non riesce mai davvero a riaprire la partita e con ogni probabilità dà l'addio al Mondiale.,