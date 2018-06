Mondiali 2018, Portogallo-Spagna 3-3: tripletta di Ronaldo

Uno spot Mondiale. A Sochi Portogallo e Spagna danno vita a un derby iberico indimenticabile per spettacolo, emozioni e intensità. Il 3-3 finale forse non rende giustizia alla supremazia delle Furie Rosse che non hanno in rosa un extraterrestre come Cristiano Ronaldo, capace di annullare in un solo colpo (anzi tre) il divario tecnico fra le due formazioni. Hierro, al debutto, mastica amaro perché credeva di aver portato a casa tre punti pesantissimi nel girone B (ora in testa c'è la sorpresa Iran): non aveva fatto i conti con IL Pallone d'Oro.



LA PARTITA

Proprio Ronaldo, uno dei protagonisti più attesi della vigilia, è subito decisivo: il Pallone d'Oro si guadagna in maniera scaltra un rigore (contatto con Nacho) poi trasformato al 5'. Le Furie Rosse, colpite a freddo, si gettano in avanti senza però trovare i varchi giusti perché i lusitani si chiudono compatti e si affidano a pericolosi contropiedi non sfruttati a dovere. Al 24' però l'undici di Hierro trova il pari grazie a un gran gol di Diego Costa: l'attaccante dell'Atletico si libera di Pepe (manata molto dubbia) prima di ubriacare la difesa rivale e infilare di destro Rui Patricio.



L'inerzia del match cambia di colpo e la Roja, abile ad affondare a sinistra) sfiora il sorpasso prima con Isco, il cui bolide si stampa sulla traversa, e quindi con Iniesta (mancino a lato di poco). Quando tutto farebbe pensare al sorpasso spagnolo arriva il nuovo vantaggio del Portogallo: al 43' De Gea compie una papera clamorosa e Ronaldo (tiro centrale) ringrazia.



Le emozioni non mancano nemmeno nella ripresa e, se possibile, sono ancora maggiori. Al 55' Diego Costa firma la sua personale doppietta insaccando da due passi sulla sponda aerea di Busquets (lasciato saltare troppo facilmente) e soltanto 3' più tardi Nachos ribalta il punteggio con un destro da applausi che tocca i due pali e termina alle spalle dell'incolpevole Rui Patricio. Fernando Santos, vedendo la sua squadra in balìa del palleggio avversario, corre ai ripari inserendo nell'ordine Joao Mario, Quaresma e André Silva. La trama della sfida resta pressoché identica fino all'88': lo strepitoso e infinito Ronaldo firma il 3-3 su splendida punizione.