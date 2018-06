Mondiali 2018, Portogallo-Marocco 1-0: segna sempre Ronaldo

Ormai non ci sono più aggettivi per descriverlo. Cristiano Ronaldo realizza l'85° gol con la maglia della Nazionale (record europeo) spingendo il Portogallo verso gli ottavi e condannando il Marocco, aritmeticamente eliminato dai Mondiali. Le buone notizie per i Lusitani finiscono qui perché la prestazione al Luzhniki Stadium è da dimenticare completamente o quasi: per gran parte dei 90' i portoghesi sono stati messi sotto dagli avversari, incapaci però di rendere produttivo il lungo possesso palla (alla fine il più pericoloso è Benatia). Santos sarà certamente soddisfatto per il risultato ma dovrà senza dubbio correre ai ripari in vista dei turni successivi. Giocando in questo modo difficilmente i suoi possono ambire a traguardi importanti.



LA PARTITA

Al Pallone d'Oro bastano 4' per sbloccare: angolo di Moutinho e colpo di testa vincente dopo essersi liberato della marcatura del disattento Da Costa. Il fuoriclasse del Real Madrid è scatenato e per poco non realizza la doppietta lampo sfiorando il bersaglio grosso (diagonale di destro). Dopo lo sbandamento iniziale la squadra di Renard reagisce rendendosi pericolosa con lo stacco aereo di Benatia parato a terra da Rui Patricio e più in generale costringendo i rivali sulla difensiva. L'undici di Fernando Santos attende nella propria metà campo e si affida alle ripartenze: al 39' Guedes (preferito ancora una volta al milanista André Silva) non sfrutta a dovere lo splendido servizio di CR7 e calcia praticamente addosso a Mohamedi.



Nel secondo tempo i Leoni dell'Atlante insistono alla ricerca del pari mettendo alla corde il Portogallo: Rui Patricio prima blocca con sicurezza il destro di Belhanda e poi vola sull'incornata dello stesso numero 10. Il forcing nordafricano produce in seguito una chance anche per Benatia che non riesce a inquadrare lo specchio col mancino da buona posizione. La trama del match resta pressoché identica ma il predominio territoriale con il passare dei minuti perde di efficacia se si esclude qualche mischia in area (e un salvataggio di Pepe) anche perché i nordafricani esagerano con le 'giocate' (quasi volessero andare in porta con il pallone) invece di concludere anche con tiri da fuori, e così devono salutare in anticipo la competizione.