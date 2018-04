Mondiali 2018, portieri contro il pallone Telstar

Il primo Telstar risale al 1970, Mondiali in Messico, quando nacque il mito di un pallone che ancora oggi è un simbolo tanto che verrà usato in Russia nel campionato del mondo che parte a giugno. Ovviamente della palla di 48 anni fa rimane solo il nome, oggi l'evoluzione è nei materiali e nella tecnologia (per esempio contiene un chip NFC per accoppiarlo con dispositivi tecnologici) anche se non tutti gradiscono la versione attuale.



È il caso di ter Stegen, De Gea e Reina che, con parole diverse, arrivano alla stessa conclusione: il Telstar 18 sarà una maledizione per i portieri. "Andrebbe modificato anche se temo che non accadrà, dovremo abituarci il prima possibile per non avere problemi" il parere del numero uno tedesco. L'estremo difensore spagnolo del Manchester United ha confidato: "È molto strano".



Ma il più duro nei giudizi è proprio il portiere del Napoli: "Prende traiettorie imprevedibili, è coperto da uno strato di plastica che lo rende difficile da bloccare, sarebbe di gran lunga migliorabile. Se ai Mondiali si giocherà con il Telstar 18 si vedranno 35 gol da fuori area".