Mondiali 2018, Polonia-Senegal 1-2: in gol Niang

Sopresa Senegal. Nella prima giornata del gruppo H i Tre Leoni della Teranga battono 2-1 la Polonia e raggiungono a quota 3 al primo posto il Giappone. La formazione africana si impone grazie a un po' di fortuna (in entrambe le reti) e soprattutto a una efficace e intelligente disposizione tattica che ha sorpreso i rivali, deludenti e abbastanza disastrosi in difesa. Il risultato finale premia la maggiore intraprendenza (nel primo tempo) degli uomini di Cissé, abili nello sfruttare i pasticci degli avversari e nel resistere agli assalti nella fase conclusiva. Per Lewandowski&c. ora il passaggio del turno si complica: vietato fallire nelle prossime due partite contro Colombia e Giappone.



LA PARTITA

L'avvio sembra promettere bene: le squadre si affrontano a viso aperto e con grande intensità. La prima occasione capita a Niang: l'attaccante del Torino non inquadra la porta di sinistro da buona posizione. La replica dell'undici di Nawalka è affidata a Zielinski che serve involontariamente Grosicki (colpo di testa alto). Le fiammate iniziali lasciano ben presto spazio a una generale confusione con numerosi errori in fase di impostazione da una parte e dell'altra. Le emozioni latitano fino al 37' quando Cionek devia la conclusione (non irresistibile) di Gueye e beffa l'incolpevole Szczesny. I biancorossi non riescono a reagire perchè la manovra è lenta e prevedibile e la coppia Lewandowski-Milik è troppo isolata per creare pericoli a Diallo, praticamente inoperoso per tutta la prima frazione.



Nella ripresa la Polonia (Bednarek entra al posto di Blaszczykowski e il centrocampo diventa a 5) alza il baricentro creando le premesse per il pari: Diallo disinnesca la punizione di Lewandowski e Piszczek spreca di destro. Ma a sorpresa a trovare il gol sono gli africani: Niang (autorizzato a rientrare da bordo campo) approfitta del retropassaggio a dir poco rischioso di Krychowiak e della dormita di Bednarek per anticipare Szczesny (uscita pessima) e depositare in rete al minuto 60'. A questo punto i polacchi si gettano in avanti con la forza della disperazione e, dopo un'occasione di Milik, accorciano le distanze con il colpo di testa di Krychowiak a 4' dal termine. Non basta per agguantare il pareggio.