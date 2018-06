Danimarca, festa e brividi

In testa al gruppo C dei Mondiali, insieme alla Francia, c'è la Danimarca grazie al successo per 1-0 sul Perù. Un successo rocambolesco e per certi versi fortunato, soprattutto alla luce del penalty fallito da Cueva sul finire delle prima frazione e delle altre numerose chance sprecate dagli avversari, puniti dall'imprecisione sottoporta. I biancorossi recriminano ma giocando così, e aggiustando la mira, potranno mettere in difficoltà le altre formazioni del girone. Hareide, al netto del risultato positivo, dovrà invece registrare il reparto arretrato: non sempre i rivali saranno 'generosi'...



LA PARTITA

L'undici di Gareca mette in mostra in avvio grande fisicità e corsa presentadosi minacciosamente dalle parti di Schmeichel, pronto nel respingere il sinistro pericoloso dello scatenato Carrillo. La Danimarca patisce l'aggressività rivale e impiega parecchio tempo prima di riorganizzare le idee, e affidarsi al palleggio sulla mediana senza però concludere in maniera efficace: così è sempre il Perù a rendersi pericoloso con Farfan, chiuso in maniera provvidenziale da Kjaer. Allo scadere i biancorossi avrebbero l'occasione di andare in vantaggio ma Cueva calcia alle stelle il rigore concesso (grazie all'intervento della VAR) per fallo di Poulsen ai suoi danni.



L'errore dal dischetto sembra sembra spegnere l'entusiasmo sudamericano nella ripresa mentre la squadra di Hareide prende campo e al 59' (dopo essere stato graziato da Flores) passa: assist di Eriksen e sinistro vincente di Poulsen, bravo a sfruttare la pessima disposizione dei difensori peruviani. Il match si infiamma perché il Perù reagisce rabbiosamente: Schmeichel salva su Flores e il colpo di testa di Rodriguez sfiora il palo. Tocca quindi al neoentrato Paolo Guerrero andare a un passo dal pari con un colpo di tacco da urlo che lambisce il palo facendo urlare al gol i tifosi. Nel finale fioccano ulteriormente le opportunità da una parte e dall'altra ma il risultato non cambia più.