Mondiali 2018, Nigeria-Argentina 1-2, Messi agli ottavi

Festa a quattro minuti dalla fine: l'Argentina va agli ottavi grazie a un gol spettacolare di Rojo e sabato dovrà affrontare la Francia per proseguire la corsa nel Mondiale. Beffata la Nigeria, va fuori anche l'Islanda, battuta dalla Croazia che chiude a punteggio pieno, per ora unico caso, e si appresta a sfidare la Danimarca.



NIGERIA-ARGENTINA 1-2 (tabellino e cronaca)

La rivoluzione argentina prevede il cambio di sistema e di uomini: Sampaoli, forse esautorato ma comunque in panchina, sceglie il 4-4-2 col mediano Enzo Perez esterno destro per dare più copertura, Mercado terzino con Tagliafico dall'altra parte e Banega regista per avere più qualità e più fantasia rispetto a Biglia, mentre davanti c'è Higuain al posto di Aguero. Ma è inutile dire che per salvare la Seleccion c'era bisogno di Leo Messi e infatti è il suo destro a sbloccare la partita al 14': lancio meraviglioso di Banega, controllo magistrale di Messi che col piede "sbagliato" insacca. Leo prende per mano l'Albiceleste, regala un assist d'oro a Higuain, ma il Pipita calcia addosso al portiere, poi su punizione colpisce il palo, complice la parata di Uzoho. Anche Di Maria è più ispirato rispetto alle precedenti apparizioni, ma non sufficientemente incisivo, così si va all'intervallo sull'1-0. L'Argentina così sarebbe agli ottavi, eppure nella ripresa entra in campo impaurita: Mascherano sbanda e regala un rigore forse severo, ma probabilmente giusto, per una trattenuta prolungata ai danni di Balogun. Moses dagli undici metri non sbaglia e comincia un'altra partita, con l'Argentina che commette un errore dietro l'altro, soprattutto in fase di impostazione e viene graziata due volte da Ighalo che fallisce il sorpasso. All'81' Higuain avrebbe la possibilità di segnare calciando di prima intenzione all'interno dell'area, ma spreca l'occasione. Per sua fortuna, all'86', ci pensa un difensore, Rojo, a fare il centravanti, su cross di un altro difensore, Mercado, realizzando al volo di destro (anche per lui il piede "sbagliato") un gol spettacolare, che manda avanti l'Albiceleste.



ISLANDA-CROAZIA 1-2 (tabellino e cronaca)

Il Geyser Sound risuona per tutta la partita, caricando un'Islanda più viva che mai, ma ai vichinghi non basta per andare avanti, anche per il numero enorme di occasioni sprecate, e il loro Mondiale finisce con una sconfitta. La Croazia, già, qualificata, fa riposare qualche diffidato, da Mandzukic a Vrsaljko, passando per Rebic, ma non rinuncia a tutti i titolari, schierando ad esempio Modric e Perisic. L'atteggiamento, tuttavia, è di chi ha la testa altrove anche nei primi 25 miniuti quando l'Islanda concede l'iniziativa senza quasi mai ripartire. Poi piano piano i nordici si fanno pericolosi con i vari Sigurdsson, Magnusson e Finnbogason, ma il gol non arriva. In apertura di ripresa l'Islanda comincia male: Badelj colpisce una traversa da fuori area, poco dopo ci riprova e insacca. L'Islanda non perde coraggio, Kalinic compie un miracolo su Ingason che poi colpisce anche una traversa, Bjarnason si divora un gol clamoroso, ma alla fine ci pensa Sigurdsson, su rigore, a riaprire il match. Troppo tardi, perché l'Islanda si scopre e regala a Perisic, in contropiede, il gol del 2-1.