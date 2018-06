Mondiali 2018, Marocco-Iran 0-1: un autogol premia Queiroz

La prima partita del girone B dei Mondiali 2018 in Russia non regala emozioni a cascata ma, per gli amanti del genere, una lezione tattica e fisica. Quella che l'Iran di Queiroz impone al Marocco a partire da metà del primo tempo fino a condurre in porto un 1-0 che è oro colato in vista di una (comunque largamente improbabile) qualificazione agli ottavi e che fa bottino, seconda vittoria in tredici partite nella fase finale dei campionati del mondo. L'eroe del giorno è un anti-eroe visto che la rete decisiva arriva al 95' per il colpo di testa nella propria porta del marocchino Bouhuaddouz, ironia della sorte entrato poco prima per tentare di segnare il gol-vittoria.



Gli africani partono meglio con occasioni importanti per Harit ed El Kaabi, anche lo juventino Benatia va vicino al vantaggio dopo venti minuti trovando il muro del portiere Beiranvand. L'Iran però filtra bene a centrocampo, trova ripartenze pericolose e nel finale di tempo sfiora pure il colpaccio, Munir costretto ad intervenire due volte su Azmoun e Jahanbakhsh. La ragnatela iraniana prosegue nella ripresa e la maggiore fisicità pian piano fa arretrare il Marocco che non trova altri spunti, il match si spinge lentamente verso il novantesimo anche perché Renard non fa cambi, la volée di Ziyech può premiare gli africani che invece rimangono a bocca asciutta sugli sviluppi di un calcio d'angolo.