Mondiali 2018, la finale sarà Messico-Portogallo: lo dicono i Simpson

Tutti ricordano il festino "scandalo" pre-Mondiali 2018 del Messico, in pochi sanno che I Simpson lo avevano "previsto" già nel 1997. Nel quinto episodio della nona stagione, a inizio puntata si vede un calciatore con la maglia verde finire in una jacuzzi circondato da ragazze in bikini: sul web in tanti hanno paragonato la scena a ciò che è successo proprio ai messicani circa tre settimane fa.



Nella stessa puntata, Homer e famiglia vanno poi allo stadio ad assistere alla finale dei Mondiali: Messico-Portogallo. Che sia una delle tante "profezie" di uno dei cartoni animati più famosi di sempre? Il tabellone può effettivamente portare ad una finale tra centroamericani e portoghesi, il 15 luglio ne sapremo di più...