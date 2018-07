Mondiali 2018, l'Italia nella Legends Supercup su Mediaset Extra

Chi l'ha detto che l'Italia non gioca i Mondiali 2018 in Russia? Certo, la nostra Nazionale non ha superato le qualificazioni contro la Svezia ma a Mosca ci sarà comunque una rappresentativa azzurra pronta ad alzare un trofeo: la Legends SuperCup 2018 in programma dal 10 al 13 luglio al Megasport Sport Palace.



Il torneo, trasmesso interamente in chiaro in esclusiva su Mediaset Extra, vede protagonista otto squadre (Germania, Portogallo, Russia e Francia nel gruppo A; Italia, America, Cina e All Stars nel gruppo B) composte da leggende: tra gli azzurri Abbiati, Maldini, Zambrotta, Zaccardo, Cassetti, Oddo, Fiore, Di Biagio, Carbone, Zauri, Totti, Delvecchio e Di Michele.



Partite da 45 minuti in sei contro sei dentro un campo dalle dimensioni ridotte con le sponde (niente rimesse laterali o dal fondo) e spettacolo assicurato con giocate, gol e la possibilità di rivedere alcune tra le migliori stelle della storia recente del calcio come Rivaldo, Bebeto, Cafu, Stoichkov, Litmanen, Crespo, Trezeguet, Dugarry e Nuno Gomes.

CALENDARIO (TUTTE LE PARTITE SU MEDIASET EXTRA)

10 Luglio

11:00 – 11:45 Cina-America (telecronaca di Alessandro Iori)

12:00 – 12:45 Germania-Portogallo (telecronaca di Ricky Buscaglia)

13:45 – 14:30 ITALIA-All Stars (telecronaca di Alessandro Iori)

14:45 – 15:30 Russia-Francia (telecronaca di Ricky Buscaglia)

12 Luglio

11:00 – 11:45 Germania-Francia (telecronaca di Alessandro Iori)

12:00 – 12:45 Cina–All Stars (telecronaca di Ricky Buscaglia)

13:00 – 13:45 Russia-Germania (telecronaca di Alessandro Iori)

14:00 – 14:45 ITALIA-Cina (telecronaca di Ricky Buscaglia)

15:00 – 15:45 Portogallo-Francia (telecronaca di Alessandro Iori)

16:00 – 16:45 All Stars-America (telecronaca di Ricky Buscaglia)

17:00 – 17:45 Portogallo-Russia (telecronaca di Alessandro Iori)

18:00 – 18:45 America-ITALIA (telecronaca di Ricky Buscaglia)

13 Luglio

14:00 – 14:45 Partita valida per il 7° posto (telecronaca di Alessandro Iori)

15:00 – 15:45 Partita valida per il 5° posto (telecronaca di Ricky Buscaglia)

16:00 – 16:45 Partita valiuda per il 3° posto (telecronaca di Alessandro Iori)

17:00 – 17:45 Partita valida per il 1° posto (telecronaca di Ricky Buscaglia)