Mondiali 2018: l'Inghilterra festeggia, Panama prova a segnare

Inghilterra-Panama porta con sé un dubbio arbitrale. Sui social è circolato il video di uno stratagemma tentato dai centroamericani subito dopo aver subito un gol: con tutti gli inglesi impegnati a festeggiare, Panama ha preso velocemente palla per dirigersi al cerchio di centrocampo, battere e involarsi verso la porta per tentare di segnare. Tutto fermo, però: la regola 8 del regolamento del calcio parla chiaro e, per riprendere il gioco dopo una rete segnata, serve che entrambe le squadre prima siano nella propria metà campo (contrariamente a qualche notizia circolata negli ultimi giorni, non si può segnare con la squadra avversaria tutta fuori dal campo anche se l'arbitro fischiasse la ripresa del gioco: sarebbe errore tecnico).

Questa è buona: i giocatori di #Panama cercano di fare gol mentre l’Inghilerra sta festeggiando il suo gol. 🤨 #InghilterraPanama pic.twitter.com/TTurfvOnJf — Tutti Convocati (@tutticonvocati) 24 giugno 2018