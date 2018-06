Mondiali 2018: l'Egitto prende gol al 95', il telecronista muore d'infarto

La partita contro l'Arabia Saudita non aveva risvolti di classifica per l'Egitto, che già sapeva di essere stato eliminato dai Mondiali 2018 in Russia, ma la squadra di Cuper cercava la prima vittoria assoluta in un campionato del mondo (anche nel 1934 e nel 1990 rimase a secco): ecco perché il gol di Al-Dawsari al 95' ha provocato tanta disperazione tra gli egiziani.



Un sentimento che ha colpito non solo i giocatori in campo ma anche chi osservava la partita: Abdel Rahim Mohamed, ex calciatore e allenatore egiziano che lavorava per l'emittente statale Nile Sports Channel, è stato colpito da infarto dopo il triplice fischio ed è morto.



Come riporta Russia Today che cita fonti in Egitto, poco prima di andare in onda per commentare la partita, Mohamed si è sentito male, è stato portato in infermeria e poi all'ospedale francese Qasr Al-Aini ma è stato dichiarato morto dopo mezz'ora di tentativi di rianimazione.