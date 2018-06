Mondiali 2018, Iran-Spagna 0-1, Diego Costa gol

Una volta si diceva che non esistono più le nazionali materasso, questo Mondiale sembra voler suggerire più che altro la scomparsa delle grandi nazionali. Se la Spagna batte 1-0 l'Iran, vincendo con un gol di Diego Costa che più fortuito non si può e soffrendo tantissimo fino alla fine, nulla potrà più sorprenderci, al di là dei meriti incredibili di Carlos Queiroz che ha messo su una vera squadra con un materiale tutt'altro che eccellente. Gli asiatici ora sono dietro le Furie Rosse e il Portogallo, appaiate in testa con stessi punti e uguale differenza reti, ma proprio contro Ronaldo all'ultima giornata proveranno il miracolo.

Hierro ritrova Carvajal e lo rilancia come terzino destro titolare al posto di Nacho, poi schiera Lucas Vazquez ala destra nel suo 4-1-4-1, dove i triangoli stretti tra David Silva e Isco sembrano l'unico modo per sfondare il muro iraniano nel primo tempo. Diego Costa non la tocca praticamente mai, al tiro va solo David Silva, ma nessuna delle tre occasioni è così nitida da far gridare allo scandalo per lo 0-0 all'intervallo.



La Spagna parte all'assalto nella ripresa, eppure rischia più di quanto costruisce sulla conclusione di Ansarifard, la prima della stoica partita difensiva dell'Iran. Dai e dai, alla fine il gol della Spagna arriva, con la palla che sbatte sulla gamba di Diego Costa ed entra: un rimpallo, che si rivelerà decisivo. Eppure la cosa incredibile è che dopo l'1-0 non si aprono gli spazi per il contropiede della Spagna, pericolosa solo in mischia con Piqué, ma è l'Iran a sfiorare il pari, andando persino in gol con Ezatolahi (ma in fuorigioco) e facendo tremare De Gea sul colpo di testa ravvicinato, ma alto, di Taremi. Sarebbe stato troppo, forse, ma per la Spagna è comunque un campanello d'allarme.