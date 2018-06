Mondiali 2018, Inghilterra-Panama 6-1: Southgate agli ottavi

Tornado Inghilterra. I tre Leoni dilagano 6-1 contro Panama, conquistano il passaggio aritmetico agli ottavi di finale e volano in testa al Gruppo G a pari punti e uguale differenza reti con il Belgio (+6 con 8 gol fatti e 2 subiti), prossimo avversario a Kaliningrad giovedì prossimo.



Qualora la sfida terminasse con un pareggio sarà il fair play (correttezza dei giocatori) a stabilire chi arriverà prima nel girone (la Fifa assegna un malus di -1 per un’ammonizione, un doppio giallo vale -3, un rosso diretto -4, mentre la rara combinazione tra giallo e poi rosso diretto addirittura -5). Al momento sono in testa i Tre Leoni con un giallo in meno rispetto all'undici di Martinez (2 a 3).



In attesa dello scontro diretto il risultato tennistico di oggi da un lato dimostra che funziona tutto alla perfezione nella squadra inglese (vincendo il girone affronterà con ogni probabilità una tra Giappone e Senegal) e dall'altro testimonia la pochezza dei centroamericani, alla prima apparizione ai Mondiali e decisamente non all'altezza di una competizione così importante contro rivali lontani anni luce sul piano tattico e tecnico.



LA PARTITA

All'8' la squadra di Southgate, dopo aver rischiato su un contropuede di Godoy, passa: Stones sfrutta un blocco in area di rigore e batte di testa Penedo su corner di Trippier. I canaleros provano a rispondere (sinistro largo, non di molto, di Barcenas) ma al 22' subiscono il raddoppio: Harry Kane trasforma il rigore fischiato dall'arbitro Grisha per l'intervento scorretto di Escobar su Lingard.



Messo già al sicuro il risultato i Tre Leoni dosano le forze e gestiscono abbassando il ritmo del gioco (anche perché a Novgorod ci sono 30 gradi) e appena acceleranno colpiscono di nuovo: al 36' Lingard firma il tris grazie a uno strepitoso destro a giro. Quattro minuti più tardi l'Inghilterra arrotonda ulteriormente con lo stacco vincente di Stones (dopo la parata di Penedo su Sterling), prima del 5-0 messo a segno ancora dal dischetto da Kane al 45'.



Nella ripresa, al 62', Kane chiude in gloria la sua giornata deviando in maniera fortunosa sul filo del fuorigioco la conclusione da fuori di Loftus-Cheek e quindi viene richiamato in panchina da Southgate tra gli appluasi dei tifosi al pari di Lingard (rilevato da Delph). A questo punto l'Inghilterra si rilassa un po' e al 78' si fa sorprendere da Baloy (primo storico gol di Panama al Mondiale) in pregevole allungo su punizione di Avila.