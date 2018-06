Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie LIVE

12:40 BRASILE-COSTA RICA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

"Una favola croata": il successo con l'Argentina fa volare in alto le quotazioni della nazionale a scacchi ai mondiali di Russia. La stampa locale ha solo parole di elogio per l'impresa contro l'Argentina. La Croazia non ha dato scampo a Messi e compagni, con il numero 10 del Barca vero fantasma in campo, al pari degli altri giocatori. 'Una favola croata', titola il quotidiano di Zagabria Vecernji list. "I croati hanno demolito l'Argentina di Messi con una vittoria meravigliosa". 'Una serata memorabile con Modric che e' diventato Messi', il titolo dell'altro giornale della capitale Jutarnji list. Per TVN1 si e' trattato di 'Una lezione croata di calcio', con l'Argentina umiliata. "Peccato perche' gli argentini sono un popolo che vive per il calcio". 'Addio Leo Messi - la Croazia ha fatto a pezzi l'Argentina' e' il titolone di 24 Casa, mentre il quotidiano sportivo Sport sostiene che sono aumentate del 50% le scommesse di chi crede che la Croazia possa vincere il mondiale.

Il capo dell'agenzia antidoping americana (USADA) Travis Tygart ha chiesto alla FIFA di sottoporre la nazionale russa a controlli antidoping in seguito alle ultime vittorie nei Mondiali. Lo riporta il Telegraph. "La nazionale russa deve sottoporsi a dei test aggressivi per salvaguardare la fiducia del pubblico verso l'integrità dei Mondiali" ha dichiarato Tygart. "Le regole internazionali"- ha aggiunto - prevedono che miglioramenti improvvisi nelle prestazioni di una squadra devono essere indagati". La FIFA ha dichiarato di non poter rivelare la quantità di test antidoping a cui la nazionale russa si è sottoposta durante il torneo. Alla vigilia dei Mondiali, la Federcalcio mondiale aveva definito la Russia "una delle squadre tra le più verificate".

Due tweet, stesso messaggio: con Mauro Icardi in campo, l'Argentina non avrebbe subito un'umiliazione dalla Croazia. Questo è il pensiero di Ivana, sorella del capitano dell'Inter non convocato da Jorge Sampaoli.

Dopo il 3-0 sull'Argentina, Vrsaljko duro: "Ho visto gli argentini cadere a terra e piangere come ragazze. Sampaoli diceva che dovevano dominarci? Non so che partite guardi. Siamo stati migliori e abbiamo avuto le occasioni migliori. Loro dovranno fare meglio nella prossima partita per andare avanti, se andranno avanti...".

Ieri sera, dopo aver chiesto ad Aguero cosa ne pensasse di una frase di Sampaoli ("la squadra non ha seguito il piano tattico"), l'attaccante del Manchester City ha risposto con un secco "Lui può dire quello che vuole" prima di andare via scuro in volto: la tensione nello spogliatoio dell'Argentina è alta.

Khedira ha parlato di Germania alla Gazzetta dello Sport: "Nazionale? Siamo convinti di poterci rialzare dopo il brutto ko con il Messico. L'importante è pensare come squadra non come singolo: il gruppo viene prima. Io, ad esempio, vorrei giocare sempre, ma conta la squadra: non ho l’egoismo per dire 'io devo giocare sempre'. Le critiche post Messico? Dobbiamo migliorare tutti, sappiamo bene che se giochiamo come contro il Messico possiamo tornare a casa in pochi giorni. Anche nel 2010 avevamo perso la seconda partita e avevamo rischiato di uscire: adesso sappiamo che già alla seconda siamo chiamati a vincere, i bonus sono finiti. Ma siamo compatti, abbiamo giocatori che possono decidere la gara in qualsiasi momento e tanti che possono entrare e dare gas".

Le parole del ct croato Dalic dopo il 3-0 sull'Argentina: "Abbiamo visto una grande partita: i ragazzi sono stati perfetti nell'interpretare tutte le situazioni sulle quali avevamo lavorato. Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo ma adesso dobbiamo rimanere calmi, umili e dignitosi nella vittoria. Ci credevo anche prima di giocare: sono sempre positivo. I ragazzi hanno capito che dovevano giocare al meglio, poi il risultato è arrivato. Già tre mesi fa avevo detto che questa per noi sarebbe stata la partita più facile da affrontare, ci siamo anche divertiti nel farlo. Tifosi? In tribuna stasera avevamo il nostro dodicesimo giocatore".

I giocatori della nazionale argentina avrebbero richiesto di cambiare allenatore in vista della terza e ultima partita della fase a gironi contro la Nigeria. Lo riportano i media russi. Dopo la cocente sconfitta subita ieri contro la Croazia per 3-0 - che ha portato l'Albiceleste sull'orlo dell'eliminazione - i giocatori hanno chiesto che il ct Sampaoli venga sostituito dal general manager Burruchaga per la prossima partita.

