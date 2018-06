Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie LIVE

11:45 danimarca, Knudsen vola dalla figlia neonata

I giocatori della Danimarca hanno pagato un jet privato per permettere al loro compagno, il difensore Jonas Knudsen, 25 anni, di tornare a casa per qualche ora e conoscere la bambina nata mentre lui è in Russia per giocare il Mondiale. E' la bella storia raccontata dalla Bbc. E' successo dopo la vittoria contro il Perù, di sabato scorso. La moglie trentacinquenne, Trine, ha dato alla luce una bimba diverse settimane prima del previsto. "Ci sono molti padri in squadra - ha raccontato il portiere Kasper Schmeichel - E come padre non riesco a immaginare quanto fosse difficile per Jonas ricevere quella notizia e non poter essere lì. Volevamo fare qualsiasi cosa per lui, per dargli la possibilità di vedere sua figlia". Knudsen, terzino sinistro dell'Ipswich, ha ringraziato commosso e lunedì era già tornato per riprendere il ritiro. Nel pomeriggio la Danimarca affronterà l'Australia

Forte, ma niente di eccezionale. Così, in strema sintesi, Medhi Benatia ha "catalogato" Cristiano Ronaldo dopo la sfida con il Portogallo: "Ho fatto solo due falli su di lui e c'erano, ma il giallo è stato esagerato. Tutti sappiamo che è uno dei più forti al mondo ma gli piace protestare, mettere pressione all'arbitro" ha dichiarato lo juventino. "Ho chiesto rispetto anche per la mia squadra: falli non fischiati, rigori non concessi. Sfortunato contro Cristiano Ronaldo? Ha bisogno di poche occasioni per segnare - ha aggiunto in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - Poi guardiamo la gara intera e ci accorgiamo che non ha fatto grandi cose. È un buon giocatore, ma non è che ogni volta che ha toccato palla ci ha messo in difficoltà. Gli basta poco per segnare, soprattutto se butti giù il nostro uomo sul primo palo...".

Le federazioni calcistiche di Messico e Serbia sono state multate dalla Fifa per un ammontare di 10.400 dollari ciascuna, a causa del comportamento scorretto delle rispettive tifoseria. Lo riporta ESPN. Nel caso del Messico, la multa è dovuta al comportamento "oltraggioso e discriminatorio" dei tifosi durante la partita Messico-Germania, quando i messicani si sono rivolti al portiere tedesco Manuel Neuer con canti di carattere omofobo. I tifosi serbi avrebbero invece esposto uno striscione di carattere "politico e offensivo" durante la partita Serbia-Costa Rica.

"Basta parlare" titola L'Equipe oggi in edicola. La Francia oggi pomeriggio contro il Perù ha l'opportunità di strappare il pass per gli ottavi di finale con un turno d'anticpo e di riscattare l'opaca prestazione contro la modesta Australia.

"Maradona è stato un crack, ma in Argentina tutti sanno che è anni luce indietro rispetto al miglior calciatore argentino di sempre, Leo Messi". Parole e musica di Sergio Ramos, che dopo la vittoria contro l'Iran punge l'ex Pibe de Oro, che nei giorni precedenti ai Mondiali aveva condannato lo spagnolo per l'infortunio causato a Salah nella finale di Champions League per poi rincarare la dose definendolo "non certo un crack" e non un vero leader, affermando di preferirgli un difensore come Diego Godin.

21 giugno 1970: Brasile-Italia 4-1. È la finale di Messico '70. Gli azzurri sono reduci dalla partita del secolo, dalla semifinale contro la Germania Ovest risolta da Rivera ai supplementari con il gol del 4-3. L'Italia è una squadra stanca e davanti c'è il Brasile di Pelè, insieme a quello del '58 il miglior Brasile di ogni epoca. Passa subito in vantaggio la Seleçao con un colpo di testa incredibile dello stesso Pelè, che sovrasta Burgnich rimandendo in cielo senza mai cadere. Poco prima dell'intervallo pareggia Boninsegna (37'). Un gol che illude gli azzurri, ma nella ripresa l'Italia non entra praticamente mai in campo. Gerson raddoppia al 66', l'Italia non reagisce e il Brasile colpisce ancora con Jairzinho e Carlos Alberto. Finisce 4-1. È la terza Rimet del Brasile, la terza nelle ultime quattro edizioni. Ed è l'ultimo trionfo di Pelè, unico giocatore nella storia del calcio ad aver vinto la Coppa del Mondo per tre volte.

