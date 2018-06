Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie LIVE

12:30 FIFA SODDISFATTA PER GLI ARBITRAGGI

La Fifa si è detta "estremamente soddisfatta" del livello dell'arbitraggio al Mondiale di calcio e al debutto della Var. Alla fine della prima giornata dei turni eliminatori, la federcalcio mondiale in una nota ha fatto sapere di essere "estremamente soddisfatta del livello di arbitraggio visto finora e della riuscita applicazione del sistema Var, che nel complesso è stato accettato positivamente e apprezzato dalla nostra comunità calcistica", anche se ovviamente "ci saranno ancora discussioni e opinioni differenti su determinate decisioni".

12:00 LA RUSSIA VERSO L'URUGUAY: "SQUADRA DI ALTRO LIVELLO"

"L'Uruguay? E' una squadra su un livello completamente differente. Bisogna scegliere la tattica e i giocatori giusti per avere successo". Così ha dichiarato il ct russo Cherchesov, dopo la vittoria contro l'Egitto per 3-1, che ha praticamente aperto le porte agli ottavi alla nazionale di casa. Il ct ha aggiunto che la nazionale non si concederà neanche un giorno di riposo e inizierà subito a prepararsi ad affrontare l'Uruguay il 25 giugno.

11:15 DYBALA: "CON LA CROAZIA PARTITA DIVERSA"

10:30 EGITTO, CUPER LASCIA DOPO I MONDIALI

Il ct dell'Egitto Héctor Cúper lascerà la nazionale dopo la conclusione dei Mondiali. Lo riportano i media Russi. La federazione calcistica egiziana ha deciso di non rinnovare il contratto al tecnico argentino dopo la conclusione dei Mondiali in Russia. La decisione è stata resa nota dopo la partita Russia-Egitto, terminata 3-1 in favore della nazionale di casa. La sconfitta ieri, sommata a quella subita contro l'Uruguay del 15 giugno, rende la qualificazione dell'Egitto agli ottavi altamente improbabile.

10:00 RUSSIA, SI EMOZIONA PER GOLOVIN E PARTORISCE...

I poteri di Golovin. Al momento del gol su punizione contro l'Arabia Saudita lo scorso giovedì "una donna si è emozionata talmente tanto che ha partorito" fa sapere il ministro della sanità della regione di Krasnodar. I genitori hanno deciso di chiamare il figlio (nato prematuramente) Aleksandr, come il centrocampista del Cska Mosca.

09:40 ANCHE I SUPPORTER DEL GIAPPONE SONO ESEMPLARI

¡QUÉ CULTURA! Los japoneses🇯🇵 demostrando su gran educación recogiendo la basura del estadio Mordovia Arena luego del triunfo 2-1 vs #COL.

09:15 I TIFOSI DEL SENEGAL PULISCONO LO STADIO

Una de las imágenes de la Copa del Mundo. La afición de Senegal recogiendo la zona donde vieron el partido antes de abandonar el estadio.

pic.twitter.com/3UpRx3dHSa — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) 19 giugno 2018

08:30 VAN BASTEN: "MESSI RESTA UN FENOMENO"

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Marco Van Basten si sofferma sulle prestazioni di Ronaldo e Messi nella prima giornata del Mondiale. Il dirigente della Fifa (occupa il ruolo di responsabile dellos viluppo tecnico) elogia così il portoghese: "Qui subentra la gestione personale, la serietà professionale, l'allenamento, il cibo. Ronaldo e fisicamente perfetto. Ed è un modello che oltretutto si evolve, sa adattarsi alle nuove esigeze". L'ex fuoriclasse quindi difende la Pulce: "Stiamo parlando di un fenomeno, un grande. Soltanto che anche per lui gli spazi sono stati ridottissimi e, inoltre, ha avuto poca collaborazione". Infine un duro giudizio su Italia e Olanda, escluse dal Mondiale: "Purtroppo a Torino ho visto due squadre molto scarse, che non meritano di essere in Russia: è la triste realtà".

08:00 IL PROGRAMMA DI OGGI

GRUPPO B 2.a giornata

ore 14: Portogallo-Marocco su Italia 1

ore 20: Iran-Spagna su Italia 1



GRUPPO A 2.a giornata

ore 17: Uruguay-Arabia Saudita su Italia 1