Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie LIVE

10:40 SENEGAL, ANCHE IL PRESIDENTE ALLO STADIO

Ci sarà anche il presidente del Senegal, Macky Sall, questo pomeriggio a Mosca ad assistere all'esordio al mondiale della nazionale contro la Polonia allo Spartak Stadium. Un momento quasi storico per i Leoni della Teranga, che mancavano da 16 anni dalla fase finale del torneo. Nel 2002, in Corea e Giappone, raggiunsero i quarti di finale e uno dei giocatori di allora, Aliou Cissè, è l'attuale ct. Sall ha in corso una visita di tre giorni nella capitale russa durante la quale incontrerà anche il presidente, Vladimir Putin e ha ricevuto l'invito per assistere alla partita dal segretario generale della Fifa, la senegalese Fatma Samoura. In questa edizione del Mondiale tutte le squadre dell'Africa (Egitto, Marocco, Nigeria e Tunisia) hanno perso la partita d'esordio e il Senegal cercherà di non imitarle, affidandosi alle doti di Sadio Manè e di Koulibaly.

10:00 Dzyuba: "Sensazione incredibile"





“Knowing that the whole country is cheering for us is an indescribable feeling”



Artem Dzyuba ahead of #RUSEGY... pic.twitter.com/wq6iqW3q7q — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 19 giugno 2018

09:30 Cantona sfotte Neymar

09:00 Messico, festa Mondiale

Our first win was heard around the world!!!

Thank you for your support Incondicionales!

This wouldn’t be the same without you. #NadaNosDetiene | #WorldCup pic.twitter.com/CURZP3LGAl — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) 19 giugno 2018

08:45 Germania, Brandt si difende

"Era un bambino, mi ha chiesto di poter fare un selfie con me. In linea di massima cerco di accontentare quanti più desideri possibile. Ho preso il cellulare e ho fatto il selfie per il bambino, questo è tutto". Julian Brandt, ala della Germania, si difende così dopo l'attacco social ricevuto per il selfie dopo la sconfitta col Messico.

08:30 Croazia, ridono tutti

Il caso Kalinic non sembra aver scosso la Croazia. In allenamento ridono tutti a pochi giorni dalla sfida con l'Argentina.

08:15 Polonia, la carica di Lewandowski

"Mi aspetto di giocare il miglior calcio possibile e di segnare dei gol, come squadra". Lewandowski suona la carica sul sito della Fifa a poche ora da Polonia-Senegal.

"I expect to play the best football possible so that, as a team, we score goals"@lewy_official has high hopes that he can spur #POL to victory today in #POLSEN pic.twitter.com/maIsK2inRB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 19 giugno 2018

08:00 Il programma

Finisce la prima giornata, già comincia la seconda. Ecco il programma di oggi del Mondiale.



GRUPPO H (1ª giornata)



Ore 14, Saransk: Colombia-Giappone (Italia 1)

Ore 17, Mosca: Polonia-Senegal (Italia 1)



GRUPPO A (2ª giornata)



Ore 20, San Pietroburgo: Russia-Egitto (Italia 1)