Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie LIVE

12:40 CT PANAMA: "SE PASSIAMO IL TURNO MI SBRONZO"

Così il ct Gomez prima dell'esordio di Panama contro il Belgio: "Stiamo sognando la cosa più grande che potevamo sognare. Noi non avremo Ronaldo e Messi ma, se saremo in giornata, sarà difficile per tutti. Il Belgio ha un gruppo di giocatori tecnici e bravi ed esperti, in aggiunta a un tecnico che conosco e che reputo molto bravo. Diciamo che si tratta di una delle squadre più difficili da affrontare. Essere qui è fantastico per noi e dobbiamo stare tutti con tutti e dare il meglio. Servono corpo caldo e mente fredda. Cosa faccio se passiamo il turno? Mi scolo una bottiglia di vodka tutto d’un fiato".

12:00 TIFOSI INGLESI "IN INCOGNITO"

I colori inglesi non si notano quasi sul Mamaev Kurgan, la collina-mausoleo che svetta imponente sulla città di Volgograd, dove stasera si disputerà la partita Tunisia-Inghilterra. A inerpicarsi sul memoriale - simbolo del sacrificio del popolo sovietico nella battaglia di Stalingrado - solo sparuti gruppi di tifosi britannici, riconoscibili più per la parlata che per le bandiere praticamente assenti. Molti di loro hanno seguito le raccomandazioni del proprio governo, che ha dissuaso i tifosi diretti alla partita dall'esibire bandiere in prossimità di memoriali cari ai Russi. "Ci hanno detto di non farlo, evidentemente è poco rispettoso",ha commentato Kieran, appena arrivato da Sheffield e completamente ignaro della storia del memoriale. Molti inglesi non saranno presenti oggi alla partita, influenzati dall'allarmismo diffuso dai media su possibili scontri tra hooligan. I pochi "coraggiosi" presenti a Volgograd smentiscono il pericolo: "Sono tutte sciocchezze dei media - concordano George e Chris, arrivati la sera prima da Londra - I russi ci hanno trattato come dei VIP ". Anche da parte dei locali, per ora solo impressioni positive: "I tifosi inglesi sono educati e alla mano", ha detto Vladimir, nativo di Volgograd con un debole per i Beatles e i Rolling Stones.

11:00 A MOSCA TRUFFE E PREZZI ALLE STELLE

Probabilmente era inevitabile. Iniziano a girare storie di autentiche truffe inflitte ai danni dei tifosi di tutto il mondo sbarcati a Mosca per seguire i Mondiali, dai taxi pagati a peso d'oro alle cene con 'surplus' riservato agli stranieri. E questo nonostante gli sforzi delle autorità che hanno davvero fatto di tutto per evitare la caccia al turista. Un tassista senza scrupoli ha rifilato a un malcapitato visitatore vietnamita un conto da 23mila rubli - oltre 300 euro - per una corsa da dalla piazza Rossa allo scalo aeroportuale di Sheremetyevo (con Yandex Taxi, una specie di Uber russo ma prevalentemente composto da vetture gialle ufficiali, la stessa tratta viene circa 1000 rubli). Quando il cliente si è lamentato il tassista lo ha addirittura minacciato. Il tutto si è concluso con una denuncia alla polizia. Il noto ristorante georgiano Ghenatsvale, stando a quanto riporta un giornalista russo cliente abituale, si è poi inventato il menù in inglese con prezzi raddoppiati. Mentre dei tifosi messicani che avevano prenotato dei posti letto all'ostello Gnezdo, in centro città, sono stati chiesti 5mila rubli a notte quando in altri periodi dell'anno di listino vengono 500. A raccogliere i casi di 'mala-ospitalità' è stata l'emittente radio Business FM

10:20 CROAZIA, VIA KALINIC

E' già finito, senza neanche cominciare, il Mondiale di Nicola Kalinic. Secondo il sito croato '24 Sata', il ct Zlatko Dalic avrebbe deciso di rimandare a casa l'attaccante del Milan per motivi disciplinari. Kalinic infatti si sarebbe rifiutato di entrare in campo a 5' dalla fine del match di sabato contro la Nigeria, adducendo come scusa un problema fisico. La notizia non e' confermata dalla federazione croata, ma il ct Dalic si presentera' in conferenza stampa alle 16.15 per fare un annuncio

09:30 LA RIVINCITA DEL CHIHUAHUA

09:00 TEDESCHI INFURIATI CON BRANDT

Dopo lo sconfitta con il Messico, giornali tedeschi infuriati con Brandt che a fine partita si è fermato a fare un selfie sorridente con i tifosi.

08:30 IL PROGRAMMA DI OGGI

GRUPPO F 1.a giornata

Svezia-Corea del Sud ore 14 su Italia 1



GRUPPO G 1.a giornata

Belgio-Panama ore 17 su Italia 1

Tunisia-Inghilterra ore 20 Canale 5