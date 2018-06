Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie di giornata LIVE

12:40 Carvajal difende Hierro

Dani Carvajal difende il c.t. Fernando Hierro dalle accuse di Bernd Schuster: "Non concordo con le sue parole, Hierro è un grande allenatore e siamo tutti con lui. È più che capace". L'ex tecnico del Real Madrid aveva detto a Radio Onda Cero che il problema della Spagna era che "Hierro non è un allenatore e che non ha esperienza in queste circostanze".

12:30 Germania, Löw in bilico

"La decisione sul futuro di Joachim Löw la prenderemo tra qualche giorno, dopo aver fatto una riflessione e aver analizzato i motivi di questa debacle": All'indomani della clamorosa eliminazione al primo turno, la Germania rinvia la scelta sul suo c.t. Dopo la partita, il presidente della Federcalcio tedesca, Reinhard Grindel, ha avuto un colloquio con il tecnico che a fine partita con la Corea si era preso "tutte le responsabilità della sconfitta". "Siamo rimasti d'accordo che decideremo nei prossimi giorni come andare avanti", ha chiarito Grindel. Löw, in carica come ct dal 2006 dopo il Mondiale in casa, aveva da poco rinnovato il suo contratto fino al 2020.

11:45 Maradona: "Solo bugie"

"Voglio far sapere a tutto il mondo che sono più vivo che mai. Purtroppo non posso rendere buone le persone mediocri". Diego Armando Maradona è tornato di nuovo sul malore avuto durante l'intervallo di Nigeria-Argentina: "Si è parlato di barelle, ambulanze, sul web si è innescato un giro di bugie senza senso - ha detto a Telesue -. Capisco l'invidia ma che non si dicano bugie".

11:00 La Francia conferma Deschamps

Didier Deschamps resterà c.t. della Francia fino al 2020. Lo ha ribadito il presidente della federcalcio d'Oltralpe, Noel Le Graet, in un'intervista ai microfoni dell'emittente francese Rtl. "È assolutamente chiaro", ha dichiarato il dirigente rispondendo ad una domanda in proposito. Un segnale di fiducia e di sostegno al tecnico che deve affrontare sabato un complesso ottavo di finale contro l'Argentina. Sulla panchina dei 'Bleus' si allunga l'ombra di Zinedine Zidane, dimessosi dal Real Madrid dopo il terzo trionfo di fila in Champions League, ma Le Graet non concede al momento chance all'ex juventino. "Non posso certo contestare le qualità di Zidane, che ch fatto cose straordinarie in Spagna, ma Didier ha dimostrato in questi anni dal 2012 in poi di cosa è capace", ha spiegato il presidente della Fff.

10:00 Mondiali, il programma

Il programma dell'ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali.



GRUPPO H



Senegal-Colombia in diretta alle ore 16.00 su Italia 1 e Italia 1 HD (canali 6 e 506 del DTT) Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Paganin

Giappone-Polonia in diretta alle ore 16.00 sul 20 e 20 HD (canali 20 e 520 del DDT). Telecronaca di Alessandro Iori, commento tecnico di Nando Orsi

Diretta Extra dalle ore 16.00 su Mediaset Extra (canali 34 e 534 del DDT). Telecronache di Raffaele Pappadà (Senegal-Colombia) e Claudio Stefanizzi (Giappone-Polonia)



GRUPPO G



Inghilterra-Belgio in diretta alle ore 20.00 su su Italia 1 e Italia 1 HD (canali 6 e 506 del DTT). Telecronaca di Sandro Piccinini, commento tecnico di Antonio Di Gennaro

Panama-Tunisia in diretta alle ore 20.00 sul 20 e 20 HD (canali 20 e 520 del DDT). Telecronaca di Federico Mastria, commento tecnico di Giancarlo Camolese

Mai dire Mondiali con il commento della Gialappa’s Band a partire dalle ore 19.30 su Mediaset Extra (canali 34 e 534 del DDT).

09.00 La Germania chiede scusa

Dear fans, we feel just as disappointed as you. The World Cup only comes around every four years and we expected so much more from us. We're sorry for not playing like world champions, and as painful as it is, we deserve to be out... — Germany (@DFB_Team_EN) 28 giugno 2018

08:30 Matthäus contro la Germania

"Sono mancati lo spirito di squadra e l'unità, c'è stata troppa presunzione". Così Lothar Matthäus ha spiegato l'eliminazione dei tedeschi dal Mondiale sulle colonne della Bild. Già in precedenza l'ex campione dell'Inter aveva attaccato duramente i suoi connazionali.

08:00 Brasile, sollievo Marcelo

Marcelo rassicura i tifosi brasiliani: "Grazie a tutti per i messaggi, grazie a Dio non è nulla di grave. Tornerò presto, sono molto felice per la vittoria". Il terzino sinistro del Real Madrid è uscito al 10' del primo tempo della sfida con la Serbia per un dolore alla colonna vertebrale.