Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie di giornata LIVE

10:30 "QUESTO MESSI È IL VERO MESSI"

Messi è tornato, "questo Messi è il vero Messi", è "il genio che indica la strada giusta verso l'uscita da un labirinto fatale". Il maggior quotidiano argentino, il Clarin, esulta per il campione ritrovato che ieri sera è stato decisivo nella vittoria contro la Nigeria per 2-1 che ha dato ai sudamericani il pass per gli ottavi di finale ai Mondiali di Russia. "Resurrezione argentina" scrive il Clarin, aggiungendo che alla coppa del mondo "mancava Messi ed ora c'è". Il campione del Barcellona "ha giocato la sua migliore partita da quando è cominciato il torneo" aggiunge il giornale, sottolineando che oltre al gol e al legno, la partita di Messi è stata all'insegna "del sacrificio e della solidarietà con i compagni". Entusiasmo e sollievo per la partita di ieri e per le giocate del campione anche sull'altro grande quotidiano argentino, la Nacion che parla di "notte bianca e selvaggia del felice Messi", segnalando che "il capitano ha lasciato la versione spettrale delle due precedenti partite ed era quello che ci si aspettava da lui".

10:15 IL RIENTRO DELL'ARGENTINA A BRONNITSY

[SELECCIÓN MAYOR] Tras conseguir la clasificación a octavos, @Argentina ya está de regreso en Bronnitsy. pic.twitter.com/79QVbcriLx — Selección Argentina (@Argentina) 27 giugno 2018

10:00 ARABIA SAUDITA, PIZZI RINNOVA

Nonostante l'eliminazione l'Arabia Saudita conferma la fiducia a Juan Antonio Pizzi. Il tecnico ha infatti rinnovato fino al 2019, quando guiderà la Nazionale alla Coppa d'Asia.

09:40 EGITTO, VIA CUPER

Hector Cuper è stato esonerato dall'Egitto. La Federcalcio ha comunicato che non verrà rinnovato il contratto al tecnico argentino che in questo Mondiale ha subito tre sconfitte nel girone A.

09:00 IBRA: "SVEZIA, IO AVREI FATTO MEGLIO"

Zlatan Ibrahimovic, non convocato al Mondiale, lancia una frecciata ai giocatori della Svezia. "Ho l'impressione che avrei potuto fare meglio rispetto a loro, ma è una mia sensazione. A un certo punto è arrivato un momento in cui mi sono detto che dovevo lasciarli afre e fargli godere il Mondiale, ho messo da parte ogni cosa" le parole dell'attaccante dei Los Angeles Galaxy a Espn.

08:20 MARADONA: "STO BENE"

08:00 IL PROGRAMMA DI OGGI

GIRONE F

Corea del Sud-Germania ore 16 (Italia 1)

Messico-Svezia ore 16 (Canale 20)

Diretta Mondiali su Mediaset Extra alle 16



GIRONE E

Serbia-Brasile ore 20 (Italia 1)

Svizzera-Costa Rica ore 20 (Canale 20)

Diretta Mondiali su Mediaset Extra alle 20