Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie di giornata LIVE

12:25 MAROCCO, AMRABAT PROTESTA CONTRO LA VAR

11:20 LA FIFA AVVERTE L'INGHILTERRA

Monito della Fifa alla Federcalcio inglese: neppure il clima di generale euforia che ha contagiato i tifosi inglesi potrà giustificare cori offensivi di natura politica contro altre nazioni. Fiumi di birra, pub presi d'assalto, entusiasmo alle stelle in Inghilterra dopo le prime due uscite dei Tre Leoni in Russia. Ma oltre ad inneggiare a Kane e compagni, sempre più di frequente i supporter di Sua maestà si uniscono in canti politici, di discriminazione territoriale. L'ultima partita della fase a gironi, quella in programma giovedì 28 al Kaliningrad Stadium contro il Belgio, è già stato ribattezzato il derby della Brexit, per le tensioni politiche tra Londra e Bruxelles. Il timore fondato da parte degli osservatori è che i tifosi possano sfruttare l'occasione per inneggiare cori ingiuriosi contro l'Unione Europea. Già nelle precedenti partite una parte, per la verità minoritaria, dei tifosi dell'Inghilterra presenti negli stati, ha intonato simili canti: "Al diavolo l'Europa, noi tutti abbiamo votato per l'uscita". Con esplicito riferimento al referendum di due anni fa che ha sancito la Brexit. Secondo le norme Fifa, le federazioni sono perseguibili per responsabilità oggettiva qualora i propri tifosi si rendano protagonista di comportamenti impropri, di violenze fisiche o verbali. Da qui l'avvertimento della Fifa alla Fa, che ora rischia multe salatissime

10:50 ALISSON: "SONO UN DIFENSORE"

Intervista di Repubblica ad Alisson: "Sono un gio-ca-to-re. Capito? Uno degli undici, quando si fa la conta. Non quello che si aggiunge, non dieci più uno. Non mi considero l’ultimo baluardo, quello che sta in porta fermo ad aspettare. Gioco da difensore, partecipo, cerco di fare presenza sugli attaccanti, partecipo al gioco. Li tocco". Deve la sua evoluzione "a Taffarel, allenatore dei portieri del Brasile, che stimo molto come uomo e al preparatore Marco Savorani, che nella Roma ha finalizzato le mie caratteristiche. Si è messo dietro la porta e mi ha dato i consigli. Un conto è lavorare con i piedi, un altro è mettersi a disposizione delle necessità della squadra. Indirizzare i tiri dove serve".

09:45 kakà: "in finale brasile-belgio"

Kakà sui Mondiali alla Gazzetta dello Sport: "Vedo molta qualità. Il Belgio nelle prime 2 gare ha giocato un calcio splendido, molto spettacolare. Mi è piaciuta la Francia, la Germania ha avuto difficoltà, ha sofferto ma è sempre lì e si riprende sempre contando sul suo gioco. E’ pericolosa. E poi ho visto un buon Portogallo, e la solita Spagna”. Sulla finale da sogno “Non so quali incroci siano possibili, ma mi piacerebbe molto una finale del mio Brasile col Belgio, o magari la Francia. Sarebbe molto spettacolare”.

09:00 CROAZIA, SUKER: "MODRIC LEADER FANTASTICO"

Davor Suker parla della Croazia alla Gazzetta dello Sport: "Siamo alla decima fase finale nelle ultime dodici grandi competizioni e per noi è fondamentale, serve a finanziare i nostri programmi di sviluppo. Poi hai bisogno di fortuna perché nasca un Modric. Luka è il migliore perché rende migliore chiunque gli stia intorno. È un leader, gioca sempre al 100% e gli dei del calcio lo hanno ricompensato con quel fantastico gol". Poi, sul ct Dalic: "È un grande comunicatore, è molto umile e lavora duro. Lo abbiamo scelto in un momento difficile e lui ha ribaltato la squadra molto in fretta. Ha dato fiducia ai giocatori perché trasmette vibrazioni positive, parla individualmente e ha feeling con la tattica. È stata una grande soluzione"

08:00 IL PROGRAMMA DI OGGI

GIRONE C

Danimarca-Francia ore 16 (Italia 1)

Australia-Perù ore 16 (Canale 20)

Diretta Mondiali su Mediaset Extra alle 16



GIRONE D

Nigeria-Argentina ore 20 (Italia 1)

Islanda-Croazia ore 20 (Canale 20)

Diretta Mondiali su Mediaset Extra alle 20