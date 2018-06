Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie di giornata LIVE

09:00 "Arbitri non da mondiale"

"Arbitri non da Mondiale". E' il titolo di Libero oggi in edicola. "La Serbia presenta reclamo alla Fifa per il rigore non concesso nella partita con la Svizzera. La Svezia s'infuria per il mancato penalty e conseguente rosso a Boateng con i tedeschi. La moviola in campo c'è, però non la usano".

08:45 spagna o portogallo, autostrada fino a Mosca?

Come agli ultimi Europei (Italia, Spagna, Germania e Francia dalla stessa parte) anche a Russia 2018 rischia seriamente di esserci una parte di tabellone nettamente più dura dell'altra. Analizzando infatti le classifiche dei gironi dopo la seconda giornata, emerge che Brasile (attualmente primo con 4 punti insieme alla Svizzera nel Girone E), Francia (prima con sei punti nel Girone C), Germania (seconda nel girone F con 3 punti dietro al Messico) e Argentina (che può classificarsi solo come seconda nel gruppo D) potrebbero finire tutte dalla stessa parte del tabellone. Una situazione che se si verificasse potrebbe aprire una vera e propria autostrada alla nazionale che si classificherà prima nel girone B, dove al momento comandano con 4 punti Spagna e Portogallo. Chi arriva primo incontra una tra Russia e Uruguay agli ottavi e in caso di qualificazione ai quarti potrebbe trovare Croazia o una tra Inghilterra e Belgio. Ovviamente è ancora tutto (o quasi) da decidere, ma agli ottavi potremmo già gustarci match come Germania-Brasile e Francia-Argentina.

08:30 gruppo b

Iran-Portogallo - Entrambe inseguono ancora la qualificazione. Il Portogallo ha un punto in più (4) perciò ha il vantaggio di giocare per due risultati su tre, cercando di non fallire l’approdo agli ottavi, come avvenuto invece nel 2014 quando l’avventura si concluse al primo turno. L’Iran non ha mai superato la prima fase e cerca un risultato storico, ma può soltanto vincere, oppure, in subordine, pareggiare e sperare nel ko della Spagna con due reti di scarto contro il Marocco.

Spagna-Marocco - Africani ancora a quota zero e già eliminati, la Spagna per passare ha bisogno almeno di un pareggio. Gli iberici, usciti nella prima fase nel 2014 da campioni del Mondo in carica, vanno a caccia di riscatto e possono sfruttare i precedenti favorevoli contro squadre africane al Mondiale: in quattro sfide, tre vittorie e un solo ko. Marocco che invece ha precedenti molto negativi con le squadre europee: undici sfide con solo due vittorie, quattro pareggi e ben cinque sconfitte.

08:15 gruppo a: uruguay-russia

Già raggiunto l'obiettivo ottavi a punteggio pieno dopo le prime due gare (6 punti). La Russia si qualifica per la prima volta dallo scioglimento dell’Unione Sovietica – ultima volta nel 1986, eliminazione agli ottavi contro il Belgio - e vista la differenza reti favorevole (+7 contro +2) può giocare anche per il pareggio per assicurarsi il primo posto. Cavani e compagni, zero reti incassate finora, dovranno invece puntare alla vittoria per chiudere al primo posto. Due precedenti ai Mondiali, ai tempi dell’Urss: vittoria sovietica per 2-0 nella fase a gironi del 1962, successo sudamericano per 1-0 ai tempi supplementari ai quarti di finale nel 1970.