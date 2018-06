Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie di giornata LIVE

23:55 i dieci gol più belli delle prime due giornate

Il destino di Adam Nawalka, ct della Polonia e a suo tempo compagno di squadra del presidente federale Zibì Boniek, appare segnato: l'esonero è dietro l'angolo. Le due sconfitte mondiali con Senegal e Colombia hanno provocato l'addio precoce a Russia 2018, anche se c'è ancora da giocare la partita contro il Giappone. Ma a fine partita Nawalka risponde così a una domanda sul suo futuro: "domani è un altro giorno...". Poi parla della partita. "Penso che i miei abbiano giocato bene - dice Nawalka . La verità è che abbiamo perso contro un'avversaria molto forte, e dobbiamo accettarlo. Il match è stato in equilibrio fin quando abbiamo concesso loro il primo gol, poi abbiamo cambiato il nostro sistema adottandone uno più offensivo ma non è servito. Sono molto triste per la sconfitta". Decisamente dispiaciuto anche la 'stella' polacca Robert Lewandowski. "Aabbiamo lottato, e fatto ciò che potevamo - dice - ma non è stato abbastanza. Molte cose in questo Mondiale non sono andate come speravamo, e ci è mancata qualità".

22:10 nigeria, musa avverte l'argentina

Dopo la doppietta all'Islanda, l'attaccante nigeriano sfida l'Argentina: "Ogni volta che gioco contro l'Argentina o contro Messi segno – ha dichiarato l'attaccante nigeriano – Quattro anni fa, in Brasile, ho segnato due gol. Quando sono andato al Leicester e ho giocato contro il Barcellona di Messi, ho segnato due gol. Quindi tutto può succedere, forse segnerò altri due gol. La sfida con l'Argentina? Sappiamo l'importanza che ha questa gara, è vincere o morire. Noi dobbiamo vincere, non possiamo permetterci di perdere".

21:00 svezia, durmaz vittima di razzismo

Autore dello sfortunato fallo che è costato poi il gol subito dalla sua Svezia sulla punizione magistralmente calciata da Kroos, il centrocampista svedese Jimmy Durmaz sul suo profilo Instagram è stato vittima di tantissimi messaggi a sfondo razzista, vista la sua origine turca. E tramite i canali della federazione è stato realizzato un video, nel quale il giocatore legge ad alta voce il seguente messaggio: "Essere criticati fa parte dello sport, va accettato. Ma non essere chiamato terrorista né minacciare la mia famiglia di morte. Allo stesso tempo voglio ringraziare chi mi è stato vicino. Siamo la Svezia: siamo o non siamo uniti?" chiede Durmaz nel finale. E di tutta risposta i compagni in coro accoratamente esclamano: "Fanculo il razzismo!".

19:40 BATISTUTA: "ARGENTINA, NON E' FINITA"

'L'Argentina? Di sicuro avrei preferito un altro Mondiale e siamo tutti dispiaciuti, ma ancora non è finita, nel calcio non si sa mai. C'è ancora un'ultima possibilità, vediamo cosa succede''. Così Gabriel Batistuta presente oggi a Firenze, in piazza Santa Croce, per assistere alla finale del calcio storico. Batigol concede insomma un'altra chance all'Argentina e soprattutto ha scelto di non unirsi ai tantissimi critici che hanno attaccato in particolare Messi: ''Dargli qualche consiglio? Cosa potrei dire al miglior giocatore della storia? Leo è un grande, le critiche non hanno senso''. Sull'eventualità che possa un giorno guidare la Seleccion, Batigol ha sorriso: ''Intanto sto seguendo il corso a Coverciano per curiosità e per imparare qualcosa di nuovo, poi staremo a vedere''

19:00 POLONIA-COLOMBIA, FORMAZIONI UFFICIALI

18:00 iran, il ct Queiroz: "loro hanno cr7, noi le 3r"

"Loro hanno Cristiano Ronaldo, un fenomeno, ma noi abbiamo le tre R. Cosa vuol dire? Che l'Iran gioca con rispetto, realismo e romanticismo, e basiamo la manovra su questi valori fondamentali. Non abbiamo una stella, il nostro leader è il gruppo". Domani a Saransk Carlos Queiroz giocherà contro il suo paese, il Portogallo, ma le emozioni che prova sono per quello dove lavora ed è amato da anni. Così spiega come si ferma CR7, e quale sarà lo spirito del suo Iran. "Voglio una squadra con onestà, integrità, spirito di sacrificio - dice - e bravura. Non siamo venuti qui per fare la parte dei perdenti simpatici ma per onorare il popolo di Teheran e di tutto il paese. Vogliamo che gli iraniani siano fieri di noi".

17:40 tabarez: "Vogliamo il primo posto"

"Domani realizzeremo il nostro pieno potenziale, che non abbiamo mostrato nelle ultime partite anche se le abbiamo vinte". Così il ct dell'Uruguay Oscar Tabarez alla vigilia della partita con la Russia per il primo posto del girone A, che si disputerà domani a Samara. "La Russia è cresciuta molto nell'ultimo periodo - dice ancora il 'Maestro -. Ha avuto delle difficoltà probabilmente perché non è passata attraverso le qualificazioni, e l'opinione pubblica qui non era contenta. Ma adesso vediamo una squadra con un sistema di gioco ben organizzato. Sarà stimolante giocare in uno stadio pieno, anche se sarà tutto a loro favore. E in ogni caso, anche se siamo già qualificati per gli ottavi, rimane una bella sfida, perché sia noi che loro vogliamo piazzarci al primo posto". Concetto questo ribadito da Edison Cavani: "il nostro obiettivo era qualificarci e lo abbiamo ottenuto. Adesso ne abbiamo un altro, piazzarci al primo posto nel girone e faremo di tutto per ottenerlo".

17:20 LIAM GALLAGHER OTTIMISTA: "LA COPPA STA TORNANDO A CASA"

17:00 SERBIA, DOSSIER CONTRO BRYCH

La Serbia non ci sta. Finita nel mirino della commissione disciplinare della Fifa per i commenti critici sull'arbitraggio di Serbia-Svizzera e il comportamento dei propri tifosi durante la partita, la federcalcio serba ha deciso di presentare un reclamo ufficiale alla stessa Fifa per denunciare "l'arbitraggio non imparziale" da parte del tedesco Felix Brych. In una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale, la federcalcio di Belgrado annuncia di aver presentato alla Fifa "sette video che mostrano chiaramente la tendenza dell'arbitro Brych a dirigere scapito della nostra squadra nazionale". Subito dopo la partita di venerdì a Kaliningrad con la Svizzera, persa 2-1, la Serbia si è lamentata per un rigore non assegnato per un fallo su Aleksandar Mitrovic e per il mancato utilizzo della Var. Altre polemiche e proteste, dal sapore più politico, sono sorte il gesto dei due giocatori elvetici di origini kosovara Granit Xakha e Xherdan Shaqiri che nell'esultare per i rispettivi gol avevano risvegliato rancori storici mimando il simbolo dell'aquila albanese. Entrambi sono sotto esame da parte della disciplinare della Fifa, che non ammette simboli, gesti o dichiarazioni politiche nelle partite o sugli spalti

16:40 GERMANIA, NASO FRATTURATO PER RUDY: INDOSSERA' LA MASCHERINA

16:10 GIAPPONE-SENEGAL, FORMAZIONI UFFICIALI

15:45 SENEGAL, BALLETTO DI RISCALDAMENTO

15:00 POGBA: "GRANDE GRUPPO"

La Francia è già qualificata agli ottavi, ne parla così Paul Pogba: "Abbiamo un bel gruppo, viviamo bene. Mbappé giocatore di talento, ci aspettiamo molto da lui. Sta progredendo, lavora per mettere a tacere chi lo critica. Non toccatemi Griezmann, se non segna durante una partita non lo si deve criticare. Lui fa il suo lavoro difensivo, ha le sue qualità. Potrebbe essere anche il mio ultimo Mondiale: sono realista, non sappiamo cosa può accadere in quattro anni, sto realizzando un sogno, sono solo realista, ma spero di fare di più".

14:15 Croazia, Lovren: "I cartellini pesano"

"Capisco pienamente le preoccupazioni dell'Argentina e il loro desiderio che la Croazia giochi con la formazione migliore la prossima partita (contro l'Islanda martedì 26, ndr) ma anche noi dobbiamo pensare ai nostri giocatori diffidati. Questa è anche la nostra preoccupazione che dobbiamo tenere a mente. La decisione finale verrà presa dal nostro allenatore ma in ogni caso tutti i nostri giocatori sono pronti". Così, dal ritiro di Roschino, il croato Dejan Lovren ha parlato del possibile avvicendamento nell'undici iniziale in vista del prossimo match contro l'Islanda, considerato che i biancorossi, già qualificati, hanno ben sei diffidati (Rakitic, Rebic, Vrsaljko, Mandzukic, Brozovic e Corluka) e con un altro 'giallo' salterebbero l'ottavo di finale. Con due vittorie di fila, cinque gol segnati e nessuno subito, la Croazia è stata una delle squadre che ha più impressionato in questo primo scorcio di Mondiale: "Finora è stato un torneo pieno dio sorprese - ha detto il difensore del Liverpool e della nazionale croata - e in questo momento non c'è una squadra favorita per il titolo. Dobbiamo, ovviamente, rispettare squadre come Germania, Brasile, Spagna e Belgio che sono nazionali incredibili, ma al momento, nessuna si sta sul campo superiore a qualsiasi altra squadra. Noi siamo un 'cavallo scuro' e per questo un po' sfavoriti".

13:50 Russia, Cherchesov: "Non temiamo l'Uruguay"

"Cambieremo la nostra tattica contro Cavani e Suarez? Domani vediamo. In fin dei conti ci volevano spaventare con Salah e non ce l'hanno fatta". Lo ha dichiarato il ct russo Stanislav Cherchesov durante la conferenza stampa alla vigilia della partita con l'Uruguay, che si disputerà domani a Samara e che vale il primo posto nel girone (con la Russia che ha disposizione due risultati su tre). "Gli attaccanti dell'Uruguay hanno altre qualità ma ci prepariamo per questo. Oggi ci occuperemo della teoria, spiegheremo i dettagli ai giocatori. Ci dormiranno sopra e domani saranno pronti a metterli in campo".

13:00 Inghilterra-Panama, le formazioni

12:20 Messi, gli auguri della moglie Antonella

11:50 Germania, scuse alla Svezia per l'esultanza

11:00 Serbia, la Federcalcio: "Ci hanno derubato"

"L'Europa e il mondo intero sanno che la Serbia è stata derubata. Non penso che la Fifa farà qualcosa per impedire che si ripetano situazioni simili, dato che era tutto pianificato". Così il capo della federcalcio serba Slaviša Kokeza ha commentato la partita Serbia-Svizzera, arbitrata dal tedesco Felix Brich e finita 2-1 in rimonta per la nazionale elvetica. "Il problema non è solo la Var, ma le persone che nominano gli arbitri. Sappiamo molto bene che più della metà della popolazione svizzera è composta da tedeschi. Lo staff tecnico, i giocatori, tutti i serbi sono delusi dalla condotta ingiusta della Fifa".

10:30 Perù, trauma cranico per Farfan

Paura per Jefferson Farfan. L'attaccante del Perù dopo uno scontro con Aguirre durante una partitella contro l'Under 20 ha perso conoscenza ed è stato portato in ospedale dove gli è stato diagonisticato un trauma caranico. Fortemente a rischio la sua presenza contro l'Australia.

10:00 Forsebrg contro la Germania: "Comportamento disgustoso"

Polemiche roventi al termine di Germania-Svezia e non soltanto per il clamoroso errore dell'arbitro Marciniak (mancata concessione di un rigore alla squadra di Andersson). "I tedeschi ci hanno mancato di rispetto. È un comportamento disgustoso quando salti apposta davanti agli avversari e festeggi in quel modo (pure davanti alla panchina svedese ndr)" l'affondo di Emil Forsberg, centrocampista del Lipsia, ai microfoni della tv nazionale.

09:15 Un Mondiale ricco di gol nel finale

08:50 Veron: "Messi non è un leader, meglio Ronaldo"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport Juan Sebastian Veron commenta il Mondiale di Leo Messi e non risparmia frecciate alla Pulce. "Non è Maradona e lo sotengo io che ho giocato insieme a tutti e due. Diego era un trascinatore, un punto di riferimento (...) Messi no, è molto timido, chiuso. Forse è un leader in un gruppo ristretto, ma non in un ambiente come la Nazionale. Non sono in discussione le qualità tecniche, ma caratteriali". Spazio quindi al confronto con Ronaldo: " Cristiano è un trascinatore, va in contropiede, corre a una velocità pazzesca con il pallone tra i piedi, è forte di testa, ha presenza fisica in area di rigore, dribbla, tira. E' ovunque. Tra i due dopo lunga e attenta riflessione sceglierei Ronaldo. Il portoghese sa essere decisivo anche se non ha dietro la squadra. Messi va supportato. Comunque resta un grande, sia chiaro".

08:30 Messi, gli auguri del Barcellona

08:00 Il programma di oggi

2.a GIORNATA



GRUPPO G

ore 14: Inghilterra-Panama su Italia 1



GRUPPO H

ore 17: Giappone-Senegal su Italia 1

ore 20: Polonia-Colombia su Italia 1