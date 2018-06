Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie di giornata LIVE

12:20 Messi, gli auguri della moglie Antonella

11:50 Germania, scuse alla Svezia per l'esultanza

Es war ein emotionales Spiel. Am Ende war die eine oder andere Reaktion oder Geste unseres Betreuerstabes in Richtung der schwedischen Bank zu emotional. Das entspricht nicht unserer Art. Dafür haben wir uns beim schwedischen Trainer & seinem Team entschuldigt. Ursäkta! #GERSWE — Die Mannschaft (@DFB_Team) 23 giugno 2018

11:00 Serbia, la Federcalcio: "Ci hanno derubato"

"L'Europa e il mondo intero sanno che la Serbia è stata derubata. Non penso che la Fifa farà qualcosa per impedire che si ripetano situazioni simili, dato che era tutto pianificato". Così il capo della federcalcio serba Slaviša Kokeza ha commentato la partita Serbia-Svizzera, arbitrata dal tedesco Felix Brich e finita 2-1 in rimonta per la nazionale elvetica. "Il problema non è solo la Var, ma le persone che nominano gli arbitri. Sappiamo molto bene che più della metà della popolazione svizzera è composta da tedeschi. Lo staff tecnico, i giocatori, tutti i serbi sono delusi dalla condotta ingiusta della Fifa".

10:30 Perù, trauma cranico per Farfan

Paura per Jefferson Farfan. L'attaccante del Perù dopo uno scontro con Aguirre durante una partitella contro l'Under 20 ha perso conoscenza ed è stato portato in ospedale dove gli è stato diagonisticato un trauma caranico. Fortemente a rischio la sua presenza contro l'Australia.

10:00 Forsebrg contro la Germania: "Comportamento disgustoso"

Polemiche roventi al termine di Germania-Svezia e non soltanto per il clamoroso errore dell'arbitro Marciniak (mancata concessione di un rigore alla squadra di Andersson). "I tedeschi ci hanno mancato di rispetto. È un comportamento disgustoso quando salti apposta davanti agli avversari e festeggi in quel modo (pure davanti alla panchina svedese ndr)" l'affondo di Emil Forsberg, centrocampista del Lipsia, ai microfoni della tv nazionale.

09:15 Un Mondiale ricco di gol nel finale

08:50 Veron: "Messi non è un leader, meglio Ronaldo"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport Juan Sebastian Veron commenta il Mondiale di Leo Messi e non risparmia frecciate alla Pulce. "Non è Maradona e lo sotengo io che ho giocato insieme a tutti e due. Diego era un trascinatore, un punto di riferimento (...) Messi no, è molto timido, chiuso. Forse è un leader in un gruppo ristretto, ma non in un ambiente come la Nazionale. Non sono in discussione le qualità tecniche, ma caratteriali". Spazio quindi al confronto con Ronaldo: " Cristiano è un trascinatore, va in contropiede, corre a una velocità pazzesca con il pallone tra i piedi, è forte di testa, ha presenza fisica in area di rigore, dribbla, tira. E' ovunque. Tra i due dopo lunga e attenta riflessione sceglierei Ronaldo. Il portoghese sa essere decisivo anche se non ha dietro la squadra. Messi va supportato. Comunque resta un grande, sia chiaro".

08:30 Messi, gli auguri del Barcellona

A special day for a special player!

Happy birthday, Leo #Messi pic.twitter.com/udk2Mqia7K — FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 giugno 2018

08:00 Il programma di oggi

2.a GIORNATA



GRUPPO G

ore 14: Inghilterra-Panama su Italia 1



GRUPPO H

ore 17: Giappone-Senegal su Italia 1

ore 20: Polonia-Colombia su Italia 1