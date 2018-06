Mondiali 2018 in Russia: tutte le notizie di giornata LIVE

08:40 l'arbitro Eriksson attacca Lichtsteiner

Jonas Eriksson contro Stephan Lichtsteiner. L'arbitro svedese, intervistato in tv in patria, ha parlato del terzino ex Juventus, oggi all'Arsenal: "Tutti possono avere una brutta giornata. Ma ho incontrato Lichtsteiner tante volte ed è uno dei calciatori meno piacevoli con cui avere a che fare. Non gli puoi parlare, si arrabbia sempre. Quando cerco di spiegarmi tento di essere umile, ma è difficile entrare in sintonia con lui".

08:30 Gastroenterite, tre svedesi ko

Il centrale titolare, il suo sostituto e l'esterno destro. Nonchè la punta centrale, prima scelta per i cambi di Andersson. La Svezia dovrà fare a meno di quattro giocatori per la sfida di questa sera contro la Germania, che potrebbe dire tantissimo in chiave di qualificazione agli ottavi di finale. Un virus gastrointestinale ha infatti messo ko tre giocatori della Svezia, mentre Thelin non recupererà dal problema rimediato al piede contro la Corea del Sud: out per la Nazionale nordica Jansson, Helander e Rohden.

08:20 neymar, lacrime amare

Dopo la vittoria sulla Costa Rica Neymar è crollato in un pianto irrefrenabile che ha fatto il giro del mondo, poi sul suo profilo Instagram la stella verdeoro ha spiegato il motivo di quel gesto estremamente significativo, se si considera anche il difficile percorso di recupero che ha dovuto affrontare in seguito all’infortunio subito nel mese di febbraio: “Non tutti sanno cosa ho passato per arrivare fino a qui, in questo momento ci sono persone che parlano a vanvera e fanno i pappagalli. Tante chiacchiere e pochi fatti. Il mio pianto è di gioia, di liberazione, di grinta e voglia di vincere. Nella mia vita le cose non sono mai state facili. Il sogno continua, ma non è solo un sogno… è un obiettivo. Faccio i miei complimenti alla squadra per la partita, siete cazzuti”.

08:10 Esultanza con l'aquila, la fifa medita sanzioni

La rimonta della Svizzera sulla Serbia ai Mondiali ha una doppia firma ben precisa: quella di Granit Xhaka e di Xherdan Shaqiri. Due gol molto belli, celebrati in una maniera particolare. A Kaliningrad, in uno stadio pieno di tifosi serbi, entrambi i giocatori hanno esultato con un gesto eloquente: braccia incrociate sul petto, mani aperte a simboleggiare un'aquila. Un messaggio chiaro, una provocazione per i tifosi avversar: l'aquila bicipite è il simbolo della bandiera albanese.

Reazioni non proprio entusiaste in Svizzera per l'esultanza dei due giocatori. Ma è soprattutto la Fifa che potrebbe mettere nel mirino i due giocatori. In campo calcistico internazionale, infatti, la federazione osteggia da sempre e in maniera intransigente ogni tipo di messaggio, riferimento o esultanza di stampo politico. Potrebbero scattare sanzioni o addirittura squalifiche.

08:00 il programma di oggi

GRUPPO E

Ore 17.00, Corea del Sud-Messico - Italia 1

Ore 20.00, Germania-Svezia - Italia 1

GRUPPO F

Ore 14.00, Belgio-Tunisia - Italia 1