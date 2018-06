Mondiali 2018 in Russia, tutte le 64 partite in chiaro su Mediaset

Una settimana all'inizio dei Mondiali 2018 in Russia e, a Cologno Monzese, Mediaset ha presentato i palinsesti: dal 14 giugno al 15 luglio tutte e 64 le partite saranno trasmesse gratuitamente in chiaro e in HD su Canale 5, Italia 1 e canale 20. L’offerta Mondiale di Mediaset sarà disponibile, oltre che in tv, anche in radio, sul web e in mobilità attraverso siti e app dedicati. Anche Mediaset Extra sarà accesa 24 ore su 24 sul Mondiale, con le dirette in simulcast di tutti i match, trasmissioni dedicate, dietro le quinte, speciali e approfondimenti.



I numeri sono impressionanti:

-1.000 ore complessive di produzione tra match, programmi, rubriche di approfondimento e studi pre e post gara, tra cui 500 ore in diretta;

-Il panoramico studio a Mosca nella Piazza Rossa e lo spazio Mediaset all’interno dell’International Broadcasting Center;

-500 professionisti coinvolti: giornalisti, produttori e tecnici, tra cui oltre 130 in Russia, un cast stellare nei programmi di intrattenimento, un super team di talent capitanato da Javier Zanetti (una new entry), Arrigo Sacchi, Ciro Ferrara e Paolo Rossi e una collaudata squadra di telecronisti guidata da Sandro Piccinini, Pierluigi Pardo e Massimo Callegari.



Questi i programmi:

-ORE 8.00 su Mediaset Extra: “BUONGIORNO MOSCA”, in onda tutti i giorni dalle 8.00 alle 10.45. Conduce Dario Donato;

-ORE 11.15 su Italia 1: “CASA RUSSIA”, in onda tutti i giorni dalle 11.15 alle 12.20. Conduce Monica Bertini;

-ORE 13.05 su Italia 1: “SPORT MEDIASET”, in onda tutti i giorni dalle 13.05 alle 13.40. Conduce Mikaela Calcagno;

-DAY-TIME su Canale 5, Italia 1 o Canale 20: “MONDIALI MEDIASET LIVE”, in onda nei pre e post partita sui canali che, rispettivamente, trasmettono le sfide del pomeriggio. Conduce Giorgia Rossi;

-ORE 22.00 su Canale 5: “BALALAIKA – Dalla Russia col pallone”, in onda dalle 22.00, subito dopo i match in prima serata su Canale 5. Conducono Nicola Savino e Ilary Blasi, con la partecipazione straordinaria della Gialappa’s Band. Con Diego Abatantuono, Belen Rodriguez, il Mago Forest, Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Elena Tambini, Giorgia Rossi e Monica Bertini;

-ORE 22.00 su Italia 1: “TIKI TAKA RUSSIA”, debutterà con una puntata speciale alle 21.15 mercoledì 13 giugno, vigilia del fischio d’inizio. Poi in onda dalle 22.00, subito dopo i match in prima serata su Italia 1. Conduce Pierluigi Pardo. Con Andrea Pucci, Cristiano Militello e Ria Antoniou;

-“MAI DIRE MONDIALI”: in onda su Mediaset Extra in occasione della partita inaugurale, di tutte le sfide in prima serata della fase a gironi e di tutti i match della fase ad eliminazione diretta con il commento della Gialappa’s Band.