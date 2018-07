Mondiali 2018 in Russia, quarti di finale: si parte da Uruguay-Francia e Brasile-Belgio

La pausa seguita agli ottavi di finale è quasi terminata: da domani si riparte con i quarti di finale dei Mondiali 2018 in Russia con Uruguay-Francia (ore 16, Canale 5) e Brasile-Belgio (ore 20, Canale) mentre sabato toccherà a Svezia-Inghilterra e Russia-Croazia. Ecco le parole dei commissari tecnici alla vigilia raccolte dall'Ansa.

TABAREZ: "HO PARLATO CON CAVANI..."

"È triste per un giocatore farsi male durante la fase finale dei Mondiali. Cavani è un giocatore essenziale per noi e, da allora si è fermato, ha cominciato a lavorare per tornare a mia disposizione, e ha raddoppiato i suoi sforzi e i suoi sogni. Penso che abbiamo dato abbastanza informazioni sulle sue condizioni, attraverso i comunicati stampa: ci sono state molte voci su di lui; tutti ci fanno domande, non voglio dare ulteriori informazioni". Così Oscar Washington Tabarez, ct dell'Uruguay, sollecitato dai giornalisti in conferenza stampa a Nizhny Novgorod, ha parlato delle condizioni di Edinson Cavani, bomber della 'Celeste', molto atteso nel quarto di finale di domani contro la Francia e che oggi si è allenato a parte. "Non facciamo pretattica - aggiunge -, pensiamo solo a vincere, ma io non ricevo tutte le informazioni sulle condizioni dei giocatori francesi. Domani vedremo se ci sarà".

FRANCIA, DESCHAMPS PUNGE L'ARGENTINA

"Nel 2014 siamo usciti per mano della Germania, che invece abbiamo eliminato all'Europeo di due anni fa in semifinale. Quello, però, era un altro avversario. Se ogni volta arriviamo nelle fasi a eliminazione diretta dei grandi tornei per nazioni, allora la 'mia' squadra può essere definita competitiva. Questo mi sembra un dato incontrovertibile". Così il ct della Francia, Didier Deschamps, in conferenza stampa, alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali contro l'Uruguay. "L'Uruguay è una squadra sudamericana, molto difficile da affrontare - aggiunge l'ex juventino -: ci troveremo di fronte avversari solidi e aggressivi. L'Uruguay non è l'Argentina, per noi le difficoltà aumenteranno, anche in relazione alle ambizioni dei nostri avversari".

BRASILE, TITE: "CALCIO BONITO"

"Il potere creativo del Belgio è notevole, loro sono molto forti, hanno qualità e anche un grande tecnico. Vedremo una bella partita, ricca di calcio 'bonito'". In una Kazan letteralmente invasa dalla torcida brasiliana, il ct della Selecao, Tite, parla del match di domani, per i quarti del Mondiale, sottolineando le qualità dei rivali. Poi passa a parlare dei suoi e di chi manderà in campo: "sulla fascia sinistra torna Marcelo - dice Tite , mentre in mezzo al posto di Casemiro (squalificato ndr) giocherà Fernandinho. Neymar? A me interessa solo che continui ad esprimersi ad altissimi livelli". Del Belgio parla anche Miranda, il capitano di domani: "è una bella squadra, e non è solo Lukaku. Di sicuro lui è un grande attaccante - aggiunge l'interista -, ma il modo migliore per difenderci sarà di fare estrema attenzione a ogni loro giocata. Il Belgio ha tanto elementi che possono risultare decisivi, però credo che il nostro sistema difensivo abbia tutti gli strumenti utili per neutralizzare qualsiasi avversario".

BELGIO, MARTINEZ: "CI MANCA UNA COSA RISPETTO AL BRASILE"

"Belgio e Brasile sono molto simili per quanto riguarda la qualità e il talento dei giocatori, ma la differenza è che noi non abbiamo mai vinto un Mondiale". Lo ha detto il ct del Belgio Roberto Martinez, alla vigilia della partita contro la Selecao, valida i quarti di finale di Russia 2018. "I brasiliani non hanno il blocco psicologico di chi non ha mai vinto i Mondiali - ha detto ancora il ct belga -. A parte il talento e la tattica, hanno la mentalità di chi sa come si vince il torneo". Quindi il Belgio ha poche speranze? "Non molte squadre possono fare quello che abbiamo fatto con il Giappone - ha risposto Martinez - C'è qualcosa di speciale nella nostra squadra, ci siamo preparati per questa partita negli ultimi due anni. Siamo pronti".