Mondiali 2018 in Russia LIVE, le notizie di oggi 12 giugno

12:00 IBRA: "PUNTO SU POGBA E MBAPPE'"

In un'intervista a Fifa.com Ibrahimovic sottolinea che un grande impatto potranno avere due giocatori della Francia, Paul Pogba e Kylian Mbappe. "Il primo è veloce e forte tecnicamente - spiega Ibra -, il secondo anche se ancora non ha raggiunto il top è pronto per fare il salto". Curiosamente, nella sua lista delle favorite per la vittoria finale non c'è la nazionale di Deschamps. "Spagna, Germania, Brasile e ovviamente anche l'Argentina - cita l'attaccante dei LA Galaxy - anche se la nazionale di Sampaoli non vuole essere messa tra le favorite. Poi dico ovviamente Svezia. Ha battuto squadre importanti nelle qualificazioni....". Con eleganza, il bomber svedese dice anche di esser dispiaciuto che gli Stati Uniti non si siano qualificati. "Rappresentano il Paese dove ora vivo e sono diventato un loro supporter".

11:45 BRASILE, PRIMO ALLENAMENTO A SOCHI

Aria di festa a Sochi per il primo allenamento in terra russa del Brasile in vista dell'esordio ai Mondiali, domenica sera contro la Svizzera. Spalti gremiti - l'allenamento era a porte aperte - per la prima sgambata di Neymar e compagni. L'atmosfera gioiosa non è stata turbata neanche dall'invasione di campo di un tifoso che voleva farsi una fotografia con i componenti della Seleçao. L'intruso - riferiscono i siti brasiliani - è stato subito allontanato da un addetto alla sicurezza. Nessun problema particolare per i giocatori tranne che per Fred che ha chiuso anzitempo l'allenamento. Philippe Coutinho, che oggi compie 26 anni, è stato 'vittima' di un rito di iniziazione da parte dei compagni che gli hanno sbattuto in testa un uovo ricoperto di farina.

11:20 SPAGNA, TUTTO OK PER PIQUE'

- Allarme rientrato per Gerard Piquè: il difensore della Spagna e del Barcellona, che ieri si era fermato per un problema ad un ginocchio, è stato visto parlare con il ct Julen Lopetegui questa mattina durante l'allenamento svoltosi a Krasnodar, sede del ritiro mondiale delle 'Furie Rosse'. Piquè è apparso totalmente recuperato, secondo quanto informano i media spagnoli, e dovrebbe regolarmente scendere in campo venerdì sera nell'esordio contro il Portogallo. Si è rivisto in gruppo Dani Carvajal: il terzino del Real Madrid, infortunatosi nella finale di Champions League contro il Liverpool, ha svolto l'allenamento con i compagni. Lo stagg medico non intende forzarne il rientro e ha quindi escluso l' impiego del difensore contro i lusitani. Sarà sicuramente pronto per le prossime partite.

11:00 ZIDANE: "FRANCIA, GRAN POTENZIALE"

Zinedine Zidane ha parlato delle possibilità della Francia ai Mondiali: "questa squadra ha un buon potenziale. Spero che possa arrivare il più lontano possibile e perchè no vincere la Coppa del Mondo".

10:30 MATIAS, IMPRESA MONDIALE

10:00 BRASILE, THIAGO SILVA: "FINO IN FONDO"

Thiago Silva, alla Gazzetta dello Sport, ha dichiarato l'obiettivo del Brasile: "Andare fino in fondo".

09:45 IL MONDIALE SU TOPOLINO

09:30 TEVEZ: "SPERAVO NEL MONDIALE"

Così Tevez al Corriere della Sera: "Ci ho sperato, ero tornato al Boca dalla Cina per quello, poi però ho avuto una lesione muscolare e ho capito che non ce l’avrei fatta. Sento l’età che passa, recuperare diventa sempre più lento. E poi mica possiamo andarci tutti... Guardate Icardi: Mauro è forte ma la concorrenza enorme. Dybala e Higuain non potevano mancare, mi aspetto un grande Mondiale da entrambi".

09:15 HALFREDSSON: "SPERIAMO CHE L'ARGENTINA CI SOTTOVALUTI"

Emil Halfredsson, centrocampista dell'Udinese, è anche uno dei giocatori dell'Islanda: "Speriamo che l'Argentina ci sottovaluti, noi giocheremo umili e aggressivi senza preoccuparci troppo di Messi. Tanto fermarlo uno contro uno è impossibile..." le parole alla Gazzetta dello Sport.

08:50 IL CORO DEI TIFOSI ARGENTINI

08:30 NEUER: "ABBIAMO ANCORA FAME"

Manuel Neuer, dopo la frattura al metatarso di settembre, è rientrato in tempo per il Mondiale: "Non ho mai perso fiducia e sono convinto di reggere l'intensità di un torneo come questo. È stato un periodo duro ma con anche aspetti positivi. Lo scorso mese ho capito di essere guarito, non ho dovuto nemmeno aspettare l'esito degli esami: questione di sensazioni". La Germania scenderà in campo da detentrice del titolo: "Siamo sempre affamati di vittorie e abbiamo in più l'esperienza di quattro anni fa. La delusione di Ter Stegen? Lo capisco, tutti vogliono giocare. Ma è importante anche per dare stimoli a me" le parole alla Gazzetta dello Sport.