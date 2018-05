Mondiali 2018 in Russia, Live it up è la canzone ufficiale

Adesso è ufficiale: "Live it up" di Nicky Jam, Era Istrefi e Will Smith (che, per l'occasione, torna in veste di cantante) è la canzone dei Mondiali 2018 in Russia. Probabile tormentone estivo con note reggae e componenti dance in piena tendenza moderna, prende l'eredità di "We are one (ole ola)" di Pitbull e Jennifer Lopez che fu la canzone ufficiale dei Mondiali 2014 in Brasile.