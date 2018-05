Mondiali 2018, Ibrahimovic: "Mi qualificherò da solo"

Quello tra Svezia e Zlatan Ibrahimovic è stato un lungo tira e molla che, a fine aprile, ha partorito una decisione netta: l'attaccante non sarà convocato per i Mondiali 2018. Eppure Ibra sarà lo stesso in Russia, lo ha spiegato lui stesso in un video postato su Instagram: "Un Mondiale senza di me ha poco senso, mi qualificherò per conto mio. Le regole sono fatte per giocatori regolari, io sono Zlatan. Un genio trova sempre il modo per far andare le cose come vuole". Alla fine viene svelato il "trucco": è una mossa di marketing.