Mondiali 2018, Ibrahimovic: "Mi manca giocare nella Svezia"

Zlatan Ibrahimovic si è detto pronto a vestire nuovamente la maglia della Svezia al Mondiale della prossima estate: "Mi manca la Nazionale, quando ci hai giocato per 20 anni, non ci sei più e vedi che gli altri che giocano, è difficile". L'attaccante del Manchester United, 36 anni, aveva detto addio al calcio internazionale dopo l'Europeo del 2016.



"Non credo che qualcuno debba chiamarmi, se voglio tornare lo faccio - ha detto ad Expressen -. La porta non è chiusa ma non voglio tornare solo perché sono qualcuno. In questo momento voglio solo giocare: con lo United, con la Svezia, voglio giocare e basta. Se in estate sarò al top allora valuterò l'ipotesi”.



Con 62 gol in 116 partite resta il miglior realizzatore nella storia della Svezia, che si è qualificata eliminando l'Italia nei playoff: se supererà i postumi dell'infortunio al ginocchio, il clamoroso ritorno potrà avvenire.