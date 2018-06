Mondiali 2018, Ibrahimovic: "Deschamps non può aver lasciato a casa Benzema"

Zlatan Ibrahimovic non è al Mondiale con la Svezia ma la sua assenza, almeno a parole, non si nota. Dopo i pronostici tra serio e faceto, arrivano le prime critiche: il destinatario, mai citato, è Didier Deschamps. Questo l'attacco della punta dei Los Angeles Galaxy: "Per me non è normale che Benzema non faccia parte della rosa della Francia. È uno dei migliori calciatori del mondo, ha vinto la Champions League e gioca con il Real Madrid".



Ibra affonda il colpo: "La sua assenza da questa squadra non ha assolutamente nulla a che fare con il calcio. Se secondo l’allenatore un giocatore come Benzema non è abbastanza buono per questa squadra, beh, allora forse è proprio il ct che non dovrebbe essere in Russia e dovrebbe esserci Benzema. È una cosa ridicola, non ha senso".