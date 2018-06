Mondiali 2018, gli Usa chiedono test antidoping per la Russia

Il capo dell'agenzia antidoping americana (USADA) Travis Tygart ha chiesto alla FIFA di sottoporre la nazionale russa a controlli antidoping in seguito alle ultime vittorie nei Mondiali: lo riporta il Telegraph.



"La nazionale russa deve sottoporsi a dei test aggressivi per salvaguardare la fiducia del pubblico verso l'integrità dei Mondiali" ha dichiarato Tygart. "Le regole internazionali"- ha aggiunto - prevedono che miglioramenti improvvisi nelle prestazioni di una squadra devono essere indagati".



La FIFA ha dichiarato di non poter rivelare la quantità di test antidoping a cui la nazionale russa si è sottoposta durante il torneo. Alla vigilia dei Mondiali, la Federcalcio mondiale aveva definito la Russia "una delle squadre tra le più verificate".