Mondiali 2018, Giappone-Senegal 2-2: pari divertente

Giappone e Senegal, capolista a sorpresa del gruppo H, danno vita a una partita divertente che non produce vincitori, manterrà entrambe in testa anche dopo Polonia-Colombia, e porta soddisfazione ai ct Nishinho e Cissé perché con questo 2-2 la qualificazione agli ottavi si deciderà nell'ultima partita del girone ma tutte e due partono da una posizione di classifica di vantaggio.



A confronto due filosofie completamente diverse, gli africani più forti fisicamente e tecnicamente mentre i giapponesi più composti, compatti e forti sulle fasce: inizia meglio il Senegal che infatti sblocca dopo una decina di minuti, Mané approfitta della corta respinta di Kawashima (altro errore dopo la punizione di Quintero contro la Colombia) per portare in vantaggio i suoi. Alla mezz'ora il pari è un pezzo di bravura di Inui, gran destro a giro con la collaborazione di Nagatomo, coraggiorso e fortunato a infilarsi in area dalla corsia sinistra.



La ripresa si muove sulla stessa falsariga del primo tempo, il Giappone sembra averne di più ma Osako prima, liscio davanti a N'Diaye, e Inui poi, traversa su un altro destro pennellato, graziano gli africani che ne approfittano per portarsi sul 2-1, Wague esplode un gran diagonale sul cross di Sabaly appena sfiorato da Niang. Il giusto e definitivo pareggio è merito di Honda: l'ex Milan insacca sull'invito di Okazaki dopo la disastrosa uscita del portiere del Senegal.