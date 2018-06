Mondiali 2018, Germania-Svezia 2-1: ribaltone Kroos

Il 95° minuto è quello che cambia la storia della Germania verso gli ottavi di finale di Russia 2018: il 2-1 contro la Svezia firmato Toivonen, Reus e Kroos scaccia i fantasmi di un'eliminazione ai gironi da campioni in carica. Il gruppo F cambia completamente faccia rispetto alla situazione post-45', per la qualificazione contro la Corea del Sud servirà fare meglio di quanto faranno i svedesi (che pagano un atteggiamento troppo rinunciatario anche in vantaggio numerico) contro il Messico, anch'esso diventato a rischio.



La Germania fa una figura migliore dell'esordio sin dal primo tempo: merito dei cambi di Loew rispetto alla prima partita (Hector, Rudiger, Rudy e Reus al posto di Plattenhardt, Hummels, Khedira e Ozil) ma anche della banalità del concetto "peggio non poteva". Nei primi dieci minuti si contano qualcosa come 100 passaggi a 6 a favore dei tedeschi che sfiorano subito il vantaggio con Draxler ma dietro sono protagonisti delle sbandate già viste contro il Messico. La prima è salvata da Neuer in uscita, sulla seconda (complice l'errore in uscita di Kroos) il portiere non può fare nulla anche se bisogna riconoscere a Toivonen la pregevole giocata, stop e pallonetto. La reazione dei campioni c'è, Olsen si supera su Gundogan e Muller nella stessa azione ma Loew deve ringraziare Neuer se non chiude il primo tempo 0-2, gran tuffo sulla girata di testa di Berg.



Entra Gomez per Draxler e l'intuizione è felice perché Werner si sposta sulla sinistra e fa soffrire terribilmente Lustig, non a caso il pareggio arriva da un cross dell'attaccante del Lipsia impattato da Reus con il ginocchio sinistro. Sembra l'inizio dell'urugano tedesco sulla Svezia che, però, non cambia atteggiamento e, alla lunga, costringe la Germania ad abbassare i ritmi, a stancarsi di cercare il varco giusto fino a far perdere la testa a Boateng che rimedia il secondo giallo chiudendo. L'orgoglio dei campioni comunque rimane vivo fino alla fine: Olsen vola sul colpo di testa di Gomez, Brandt prende un clamoroso palo al 92' e tre minuti dopo arriva la punizione diretta di Kroos che cancella quanto di buono il portiere svedese aveva fatto sino a quel momento