Mondiali 2018, Germania-Messico 0-1: decide Lozano

La maledizione dei campioni colpisce per il secondo Mondiale di fila (terzo, se contiamo il pari dell'Italia contro il Paraguay nel 2010): nel 2014 la Spagna perse 5-1 contro l'Olanda, oggi la Germania cade in modo meno netto (0-1) ma non per questo meno doloroso. Nel gruppo F gran colpo del Messico che imposta la partita sulle ripartenze, non a caso il gol-vittoria arriva in contropiede, pur concedendo spazi in difesa ma contemporaneamente mangiandosi più volte il raddoppio.



Parte in salita quindi il campionato del mondo di Loew che schiera Neuer e Khedira titolari con Reus in panchina ma soprattutto mostra una squadra disarmante sotto il profilo della copertura difensiva, lasciando contropiedi a ripetizione ai messicani. Subito brividi per la retroguardia tedesca che dopo due minuti rischia di andare sotto, ci pensa Boateng a salvare tutto. La partita rimane aperta, i tiri da fuori area fioccano, le occasioni vere rimangono però potenziali.



Il gol-vittoria arriva poco dopo la mezz'ora quando Hummels sbaglia l'anticipo su Hernandez che riparte e cede a Lozano, bravo a rientrare sul destro per poi bucare Neuer. La reazione tedesca è veemente, Kroos prende la traversa ma il pari non arriva nemmeno nella ripresa quando il Messico abbassa ritmi e baricentro, Osorio inserisce anche Rafa Marquez (al quinto Mondiale) per puntellare la squadra mentre Loew si gioca le carte Reus e Brandt per l'assalto ad Ochoa. L'ultima emozione è firmata proprio dai piedi del centrocampista del Bayer Leverkusen che scheggia il palo al 90'.