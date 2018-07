Mondiali 2018, "Germania eliminata per i videogame"

Il Brasile è solo l'ultima delle grandi nazionali ad uscire dai Mondiali 2018 anzitempo ma il premio per l'eliminazione più clamorosa rimane saldo nelle mani della Germania, un po' perché è campione in carica un po' perché si è arresa già ai gironi.



Da giorni i media tedeschi si interrogano sui motivi del flop in Russia e la Bild ha svelato qualche retroscena relativo ai giorni del ritiro: alcuni calciatori giocavano ai videogiochi sino a notte fonda, il team manager Bierhoff e il ct Loew sarebbero addirittura arrivati a staccare internet dalle camere per impedire di organizzare tornei con amici e compagni in Germania.



Il giornale Welt accusa "una squadra che è assomigliata a bambini in vacanza o a un pigiama-party più che professionisti in missione per vincere". Lo stesso Bierhoff aveva parlato di "giocatori troppo concentrati su se stessi". Tocca a Loew, confermato fino a Qatar 2022, trovare la chiave per far tornare la Germania vincente.