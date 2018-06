Mondiali 2018, Francia-Perù 1-0, Deschamps agli ottavi

La Francia è la terza squadra a qualificarsi per gli ottavi del Mondiale. Dopo Uruguay e Russia, che si giocheranno il primo posto del gruppo A, anche i Bleus strappano il pass con la seconda vittoria in due partite: l'1-0 al Perù condanna i sudamericani all'eliminazione prematura e permetterà probabilmente a Deschamps di risparmiare qualche titolare all'ultimo turno con la Danimarca, anche se servirà comunque un pari per garantirsi la vetta del girone.



FRANCIA-PERU' 1-0 (TABELLINO E CRONACA)



Per la Francia è sicuramente un passo avanti. Con l'Australia aveva retto non più di dieci minuti prima di vivacchiare e trovare il gol partita con un po' di fortuna, col Perù la manovra brillante si vede per quasi tutto il primo tempo, poi nella ripresa la squadra di Deschamps dimostra di saper stringere i denti, qualità che in un Mondiale può servire, anche se andrebbe evidenziata contro avversari magari più temibili.



L'inserimento di Giroud titolare darà anche un punto di riferimento ai rivali, ma lo dà anche ai compagni e gli effetti si vedono, con i movimenti del centravanti ad aprire gli spazi per gli inserimenti di Griezmann e Mbappé. L'attaccante dell'Atletico Madrid è il più pericoloso con un paio di conclusioni, Varane sfiora il vantaggio di testa e dall'altro lato Lloris deve comunque impegnarsi su una conclusione di Guerrero. Ma proprio su una iniziativa di Giroud nasce l'1-0 di Mbappé che, sul tiro del compagno deviato da un difensore, insacca a porta vuota al 34'.



La Francia domina a centrocampo con Pogba e Kanté più che con lo juventino Matuidi (altra novità dal 1'), ma nella ripresa abbassa notevolmente il baricentro e per due volte rischia di subire il pareggio: Aquino colpisce il palo con un gran tiro da fuori che sorprende il portiere, Farfan prova la magia da posizione defilata, con una semirovesciata volante che avrebbe scatenato un terremoto anche in Perù, come Lozano in Messico, ma la palla va a lato. Poi è solo sofferenza fino alla fine: la Francia vince 1-0, vola agli ottavi e per ora va bene anche così.