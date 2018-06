Mondiali 2018, Francia-Australia 2-1, Pogba e il Var aiutano Deschamps

Così brutta era difficile immaginarla. Eppure la Francia vince 2-1 contro l'Australia in un esordio molto più sofferto del previsto: lo fa grazie all'aiuto del Var, che assegna ai transalpini il primo rigore della storia del torneo fischiato con l'ausilio del monitor, e grazie a un evidente autogol di Behich che pure non sarà mai sugli almanacchi perché la rete sarà assegnata a Pogba, decisivo più con la sua iniziativa che con il tocco conclusivo.



L'inizio scoppiettante con un paio di conclusioni di Mbappé e Griezmann nei primi dieci minuti aveva fatto pensare a tutt'altra partita. Invece ben presto la Francia si è spenta e a nulla è servita la mossa di Deschamps di cambiare le posizioni del tridente con Dembelé a destra, Mbappé centravanti e Griezmann a sinistra. Il centrocampo, potenzialmente da urlo con Pogba-Kanté-Tolisso, rallentava ogni azione anche perché di un vero costruttore di gioco e gli uomini offensivi sono bravissimi a dettare la profondità, meno nel lavoro di raccordo.



Ne viene fuori una gara noiosissima, che solo gli episodi nella ripresa sbloccano. Un bellissimo filtrante di Pogba per Griezmann porta al contatto dell'attaccante con Ridson: l'arbitro fa continuare, poi rivede l'episodio al video e fischia il rigore, che resta comunque dubbio per un possibile tocco del pallone da parte del difensore australiano. Griezmann fa centro, ma pochi minuti dopo una follia di Umtiti, che colpisce la palla con le mani in area, porta a un altro penalty, trasformato da Jedinak.



Fekir, Giroud e Matuidi sono i cambi che si gioca Deschamps, a dire il vero senza avere grandi risultati. È un'altra iniziativa di Pogba, bravo a scambiare con Giroud, a decidere il match, sebbene l'ex juventino abbia bisogno della deviazione di Behich per esultare. A dire il vero non lo fa subito, quasi non credendo all'arbitro: la goal line technology però non sbaglia, la palla è entrata dopo aver colpito la traversa. E la Francia vince senza grandi meriti, con un po' di fortuna. Anzi, molta.