Mondiali 2018, El-Shenawy rifiuta il premio MVP: colpa dell'alcool

Sono molti i giocatori musulmani presenti ai Mondiali 2018 in Russia ma, nonostante la stessa religione, possono prendere decisioni diverse a seconda delle situazioni. È il caso di Amine Harit e di Moham El-Shenawy, sconfitti nelle partite della prima giornata rispettivamente contro Iran e Uruguay ma premiati ugualmente come migliori in campo di Marocco ed Egitto.



Il primo ha accettato di ricevere il premio di MVP, il secondo ha gentilmente declinato comunicandolo all'ufficio stampa. Il motivo? Il premio è sponsorizzato da una marca di birra e questo va contro i principi dell'Islam che vieta ogni tipo di alcolico. Stessa religione, diversità di vedute.